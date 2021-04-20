airmax78 написав:Ребята, в той Тесле два клинических идтота ехали. Один на пассажирском сидении, второй ... сзади. Это просто естественный отбор сработал.
оно то так, но когда у тебя поза размером с бюджетный кибертрак, да еще и с плечиками, немного нервяк давит
Это был хороший повод сходить на коррекцию. Но, видите, твиттер Маска сильнее любых новостей. Написал что не было FSD - значит не было. Хотя, конечно, удивительно как они в таком режиме (пассажир+пассажир) доехали до этого дерева (если только он не росло недалеко от их дома). И второй момент - неужели у Тесла нет датчика в кресле, который в принципе не должен давать машине сдвинуться с места или мгновенно начинать ее тормозить, если водительское кресло пустое. В общем есть вопросы к этому инциденту.