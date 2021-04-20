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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:59

  trololo написав:
  airmax78 написав:Ребята, в той Тесле два клинических идтота ехали. Один на пассажирском сидении, второй ... сзади. Это просто естественный отбор сработал.


оно то так, но когда у тебя поза размером с бюджетный кибертрак, да еще и с плечиками, немного нервяк давит

Это был хороший повод сходить на коррекцию. Но, видите, твиттер Маска сильнее любых новостей. Написал что не было FSD - значит не было. Хотя, конечно, удивительно как они в таком режиме (пассажир+пассажир) доехали до этого дерева (если только он не росло недалеко от их дома). И второй момент - неужели у Тесла нет датчика в кресле, который в принципе не должен давать машине сдвинуться с места или мгновенно начинать ее тормозить, если водительское кресло пустое. В общем есть вопросы к этому инциденту.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

  change_pm написав:SPCE вона в фонд запхала? Так.
По якій ціні? А якщо тікер поїде на 10 баксів?

І ще в той же фонд вона запхала свій інший фонд на 20%... Так чи ні?

Вивчай https://ark-funds.com/wp-content/fundsi ... LDINGS.pdf
Усе у відкритому доступі.
SPCE 1%
Свій інший фонд 5.9%
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:11

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:SPCE вона в фонд запхала? Так.
По якій ціні? А якщо тікер поїде на 10 баксів?

І ще в той же фонд вона запхала свій інший фонд на 20%... Так чи ні?

Вивчай https://ark-funds.com/wp-content/fundsi ... LDINGS.pdf
Усе у відкритому доступі.
SPCE 1%
Свій інший фонд 5.9%

В падлу було вивчати, але дякую... Я ще ржав з вибору цього фонду BABA, NFLX, JD...

зі. Ні, я розумію, в космосі буде розвинута інтернет торгівля і стрімінг... але )))) основне КОЛИ???

Я і сам можу купити акції з цього фонду, і нікому не платити за керування...
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:54

  change_pm написав:trololo
Не тупеє чим ти, бидлован! Буду ржати, коли ти маржин кол отримаєш )))

Є що докинути на рахунок, так би мовити бай зе діпнути? IB заздалегідь не попереджає, а просто ріже всі акції (це так, дружня порада...)


спадіваюсь ти будеш шортіть теслу багато і часто і саме твої копійчини капнуть мені в карман :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 06:32

Re: Идеи для торговли на рынках США

Тесла сейчас стоит 21 выручку и 1155 годовых прибылей.
За счет чего компания может в перспективе поднять выручку в 20 раз?
Они сейчас продают пол миллиона автомобилей в год, а надо увеличить до 10 миллионов.
Премиальных авто на 10 млн. штук не продать, придется продавать более дешевые тачки, а там меньше маржа и чтобы получить соответствующую выручку придется еще больше авто продавать.
Вывод - тесла хорошая быстрорастущая компания и шортить ее сейчас опасно, но она ооочень дорогая и в дальнй перспективе будет стоить гораздо дешевле.
user412
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 07:15

Ребята, почему вы смотрите на Теслу так однобоко, только как на EV компанию, и считаете сколько она получит только за свои электромобили??? :roll:
У нее сейчас в разработке технологии и в других областях, которые могут иметь планетарное значение. Их разработки по хранению энергии могут вообще привести к отказу от традиционной энергетики и полному переходу на зеленую энергию. А что касается ее автобизнеса, то к 2030-му году, когда запретят производство авто с ДВД, Тесла планирует производить не менее 20 млн. EV в год. :shock:
Поэтому акции и стоят дорого. И будут стоить еще дороже. Намного. 8)
Libo
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  #<1 ... 268269270271
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