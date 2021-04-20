airmax78 написав:Ребята, в той Тесле два клинических идтота ехали. Один на пассажирском сидении, второй ... сзади. Это просто естественный отбор сработал.
оно то так, но когда у тебя поза размером с бюджетный кибертрак, да еще и с плечиками, немного нервяк давит
Это был хороший повод сходить на коррекцию. Но, видите, твиттер Маска сильнее любых новостей. Написал что не было FSD - значит не было. Хотя, конечно, удивительно как они в таком режиме (пассажир+пассажир) доехали до этого дерева (если только он не росло недалеко от их дома). И второй момент - неужели у Тесла нет датчика в кресле, который в принципе не должен давать машине сдвинуться с места или мгновенно начинать ее тормозить, если водительское кресло пустое. В общем есть вопросы к этому инциденту.
Тесла сейчас стоит 21 выручку и 1155 годовых прибылей. За счет чего компания может в перспективе поднять выручку в 20 раз? Они сейчас продают пол миллиона автомобилей в год, а надо увеличить до 10 миллионов. Премиальных авто на 10 млн. штук не продать, придется продавать более дешевые тачки, а там меньше маржа и чтобы получить соответствующую выручку придется еще больше авто продавать. Вывод - тесла хорошая быстрорастущая компания и шортить ее сейчас опасно, но она ооочень дорогая и в дальнй перспективе будет стоить гораздо дешевле.
Ребята, почему вы смотрите на Теслу так однобоко, только как на EV компанию, и считаете сколько она получит только за свои электромобили??? У нее сейчас в разработке технологии и в других областях, которые могут иметь планетарное значение. Их разработки по хранению энергии могут вообще привести к отказу от традиционной энергетики и полному переходу на зеленую энергию. А что касается ее автобизнеса, то к 2030-му году, когда запретят производство авто с ДВД, Тесла планирует производить не менее 20 млн. EV в год. Поэтому акции и стоят дорого. И будут стоить еще дороже. Намного.
user412 написав:За счет чего компания может в перспективе поднять выручку в 20 раз?
1. за счет увеличения продаж авто, там потанцевал еще огогоо, сбыт ограничен только производством. в прошлом году было 500 тыс, в этом может на тысяч 800 вытянут, ну и по наростающей. на семи, трак и модел2 - условная очередь на годы вперед. хватилоо бы батареек 2. за счет автопилота, который в финальном виде будет стоить сотни миллиардов сам по себе. прибыль с лицензирования другим возыкам и с роботакси 3. солнечные крыши (недавно подняли цены, тоже видимо с производством траблы) 4. паверпаки, мегапаки, сеть зарядок (заработок не тоолько с тесл) 5. бетховен
p/e это слегка тормозящий показатель форвард ПЕ в 10 раз лучше