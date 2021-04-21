user412 написав:Как компания роста - хороша, спекульнуть - прекрасно, но цена неоправданно велика..
Можно и спекулировать, и формировать длинную позицию тоже. Мы говорим о цене в будущем. Каждый представляет это будущее по-разному, т.к. картина этого будущего лишь в его воображении. Мало кто в свое время правильно представлял будущее с гуглом и амазоном. Ошиблись те, кто оперировал исключительно голыми цифрами того времени и не пытался увидеть будущего. Сегодняшняя картина этих компаний выглядит совершенно иначе многих представлений о них в прошлом.
user412 написав:Как компания роста - хороша, спекульнуть - прекрасно, но цена неоправданно велика..
Можно и спекулировать, и формировать длинную позицию тоже. Мы говорим о цене в будущем. Каждый представляет это будущее по-разному, т.к. картина этого будущего лишь в его воображении. Мало кто в свое время правильно представлял будущее с гуглом и амазоном. Ошиблись те, кто оперировал исключительно голыми цифрами того времени и не пытался увидеть будущего. Сегодняшняя картина этих компаний выглядит совершенно иначе многих представлений о них в прошлом.
почему то четко запомнил айпио пейсбука па 18. и вопли как это дорого, прибыли нет
Ukrainian, Libo, trololo OK хорошо есть у Теслы черепица и накопители энергии на батареях и еще некоторые бизнесы. Предложите вариант развития бизнеса, чтобы оправдать текущую цену с приблизительными цифрами. Только не надо про 20 млн проданных автомобилей - это перебор фантастики. Мне правдо интересно услышать мнение про вариант развития..
user412 написав:Ukrainian, Libo, trololo OK хорошо есть у Теслы черепица и накопители энергии на батареях и еще некоторые бизнесы. Предложите вариант развития бизнеса, чтобы оправдать текущую цену с приблизительными цифрами. Только не надо про 20 млн проданных автомобилей - это перебор фантастики. Мне правдо интересно услышать мнение про вариант развития..
Вариант развития бизнеса Теслы знает только папа Маск. Мы только научно фантазируем. В наших образах будущего мы интуитивно видим процветание - кругом беспилотные EV, солнечные панели, крыши, батареи, роботакси, чистый воздух и счастливые люди. И мы счастливые, разбогатев на акциях Теслы.
user412 Last year, ARK estimated that in 2024 Tesla’s share price would hit $7,000 per share, or $1,400 adjusted for its five for one stock split. Based on our updated research, we now estimate that it could approach $3,000 in 2025. https://ark-invest.com/articles/analyst ... -target-2/