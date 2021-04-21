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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 20:32

  user412 написав:Как компания роста - хороша, спекульнуть - прекрасно, но цена неоправданно велика..


Можно и спекулировать, и формировать длинную позицию тоже.
Мы говорим о цене в будущем.
Каждый представляет это будущее по-разному, т.к. картина этого будущего лишь в его воображении. Мало кто в свое время правильно представлял будущее с гуглом и амазоном. Ошиблись те, кто оперировал исключительно голыми цифрами того времени и не пытался увидеть будущего. Сегодняшняя картина этих компаний выглядит совершенно иначе многих представлений о них в прошлом. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:10

  Libo написав:
  user412 написав:Как компания роста - хороша, спекульнуть - прекрасно, но цена неоправданно велика..


Можно и спекулировать, и формировать длинную позицию тоже.
Мы говорим о цене в будущем.
Каждый представляет это будущее по-разному, т.к. картина этого будущего лишь в его воображении. Мало кто в свое время правильно представлял будущее с гуглом и амазоном. Ошиблись те, кто оперировал исключительно голыми цифрами того времени и не пытался увидеть будущего. Сегодняшняя картина этих компаний выглядит совершенно иначе многих представлений о них в прошлом. 8)


почему то четко запомнил айпио пейсбука па 18. и вопли как это дорого, прибыли нет
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:46

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ukrainian, Libo, trololo OK хорошо
есть у Теслы черепица и накопители энергии на батареях и еще некоторые бизнесы.
Предложите вариант развития бизнеса, чтобы оправдать текущую цену с приблизительными цифрами. Только не надо про 20 млн проданных автомобилей - это перебор фантастики.
Мне правдо интересно услышать мнение про вариант развития..
user412
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:54

  user412 написав:Ukrainian, Libo, trololo OK хорошо
есть у Теслы черепица и накопители энергии на батареях и еще некоторые бизнесы.
Предложите вариант развития бизнеса, чтобы оправдать текущую цену с приблизительными цифрами. Только не надо про 20 млн проданных автомобилей - это перебор фантастики.
Мне правдо интересно услышать мнение про вариант развития..


Вариант развития бизнеса Теслы знает только папа Маск. Мы только научно фантазируем. :roll: В наших образах будущего мы интуитивно видим процветание - кругом беспилотные EV, солнечные панели, крыши, батареи, роботакси, чистый воздух и счастливые люди. :lol: И мы счастливые, разбогатев на акциях Теслы. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:14

user412
Last year, ARK estimated that in 2024 Tesla’s share price would hit $7,000 per share, or $1,400 adjusted for its five for one stock split. Based on our updated research, we now estimate that it could approach $3,000 in 2025.
https://ark-invest.com/articles/analyst ... -target-2/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:33

Думаю, варто подивитись



інфлец із хіер... грєбаний ФЕДот :!: :!: :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:29

Кто еще не запаковался в зеленские акции? :roll:

President Biden is set to announce new goals for reducing greenhouse gas emissions by more than 50% from 2005 levels by 2030 on Thursday as part of the administration's plan to combat climate change.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:41

  Ukrainian написав:user412
Last year, ARK estimated that in 2024 Tesla’s share price would hit $7,000 per share, or $1,400 adjusted for its five for one stock split. Based on our updated research, we now estimate that it could approach $3,000 in 2025.
https://ark-invest.com/articles/analyst ... -target-2/

Прочитал расчеты ark-invest. Для худшего сценария они предполагают 9-кратный рост выручки от продаж электромобилей, 10 кратный количественный рост продаж и капитализацию на бирже в 6 выручек. Такая цена это ооооочень дорого, так как дальнейший рост почти исчерпан. И это еще у них медвежий сценарий..
Мне нравится Тесла, мне импонирует удачливость и инновационность Илона но прогноз чересчур предвзят даже для медвежего сценария. В цену Теслы уже сейчас заложен будущий многократный рост выручки и прибылей. Текущую цену уже сейчас оправдать за счет только автобизнеса будет сложно
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:57

user412

выход для вас один - шорты и молитвы на невидимую руку рынка:)
trololo
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  #<1 ... 269270271272
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