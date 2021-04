Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 270271272273 Додано: Чет 22 кві, 2021 21:04



Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million. The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively.Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million. Libo 2

Повідомлень: 9663 З нами з: 14.11.11 Подякував: 382 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:18 Libo написав: The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively.



Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million. The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively.Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million.

Отлічніє новини ))))



Мені давно було зрозуміло, що стригти будуть...

Спочатку вівець пожирніше, потім прото упітаніх, а потім і за худеньких візьмуться ))))



А що, треба і БЛМ утримувати, і дітей мігрантів, і армію, і дути щоки, що догонимо і перегонимо Китай ))))



Імхо, нічого у адміністрації Штатів не вийде... Отлічніє новини ))))Мені давно було зрозуміло, що стригти будуть...Спочатку вівець пожирніше, потім прото упітаніх, а потім і за худеньких візьмуться ))))А що, треба і БЛМ утримувати, і дітей мігрантів, і армію, і дути щоки, що догонимо і перегонимо Китай ))))Імхо, нічого у адміністрації Штатів не вийде... change_pm Повідомлень: 3484 З нами з: 03.02.16 Подякував: 86 раз. Подякували: 707 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 270271272273 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_