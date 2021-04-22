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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:04

The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively. :shock:

Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:18

  Libo написав:The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively. :shock:

Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million.

Отлічніє новини ))))

Мені давно було зрозуміло, що стригти будуть...
Спочатку вівець пожирніше, потім прото упітаніх, а потім і за худеньких візьмуться ))))

А що, треба і БЛМ утримувати, і дітей мігрантів, і армію, і дути щоки, що догонимо і перегонимо Китай ))))

Імхо, нічого у адміністрації Штатів не вийде...
change_pm
 
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