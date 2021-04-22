Libo написав:
The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively.
Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million.
Отлічніє новини ))))
Мені давно було зрозуміло, що стригти будуть...
Спочатку вівець пожирніше, потім прото упітаніх, а потім і за худеньких візьмуться ))))
А що, треба і БЛМ утримувати, і дітей мігрантів, і армію, і дути щоки, що догонимо і перегонимо Китай ))))
Імхо, нічого у адміністрації Штатів не вийде...