RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:04

The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively. :shock:

Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9663
З нами з: 14.11.11
Подякував: 382 раз.
Подякували: 4213 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:18

  Libo написав:The Dow Jones Industrial Average fell over 300 points or 0.97%, while the Nasdaq Composite and S&P 500 fell 0.38% and 0.46%, respectively. :shock:

Biden, according to Bloomberg, is exploring raising the rate for wealthy individuals to between 39.6% and 43.4%. These individuals are earning over $1 million.

Отлічніє новини ))))

Мені давно було зрозуміло, що стригти будуть...
Спочатку вівець пожирніше, потім прото упітаніх, а потім і за худеньких візьмуться ))))

А що, треба і БЛМ утримувати, і дітей мігрантів, і армію, і дути щоки, що догонимо і перегонимо Китай ))))

Імхо, нічого у адміністрації Штатів не вийде...
change_pm
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 03.02.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:58

Тесла і Бітховен )))

реально как это работает?
Тесла продает тачки за биткоины - ок!
в пятницу продали в LA 100 машин Model S 60 кВт⋅ч (по каталогу $62 тыс) за 1 биткоин. В понедельник #btcusd 54.650 K
@elonmusk
вы эти $735K по ebitda margin как проводите? убытки на курсовой разнице?

https://twitter.com/yHflBZmPTtkdv2a/sta ... 4547750914

зі. На час написання бітховен вже 48 куе, і скоріш за все і далі посипеться...

ззі. Що же буде з Теслою і з нами? )))

зззі. Піду постівлю бід на 100 баксів за акцію до кінця року...
change_pm
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 03.02.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:03

  change_pm написав:
реально как это работает?
Тесла продает тачки за биткоины - ок!
в пятницу продали в LA 100 машин Model S 60 кВт⋅ч (по каталогу $62 тыс) за 1 биткоин. В понедельник #btcusd 54.650 K
@elonmusk
вы эти $735K по ebitda margin как проводите? убытки на курсовой разнице?

https://twitter.com/yHflBZmPTtkdv2a/sta ... 4547750914

зі. На час написання бітховен вже 48 куе, і скоріш за все і далі посипеться...

ззі. Що же буде з Теслою і з нами? )))

зззі. Піду постівлю бід на 100 баксів за акцію до кінця року...

Не ссыте. По позе в биткоинах у Тесла еще большой запас нереализованной прибыли.
airmax78
 
Повідомлень: 38360
З нами з: 25.10.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 4638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:15

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
реально как это работает?
Тесла продает тачки за биткоины - ок!
в пятницу продали в LA 100 машин Model S 60 кВт⋅ч (по каталогу $62 тыс) за 1 биткоин. В понедельник #btcusd 54.650 K
@elonmusk
вы эти $735K по ebitda margin как проводите? убытки на курсовой разнице?

https://twitter.com/yHflBZmPTtkdv2a/sta ... 4547750914

зі. На час написання бітховен вже 48 куе, і скоріш за все і далі посипеться...

ззі. Що же буде з Теслою і з нами? )))

зззі. Піду постівлю бід на 100 баксів за акцію до кінця року...

Не ссыте. По позе в биткоинах у Тесла еще большой запас нереализованной прибыли.

Треба пояснити, навіщо, я тут взагалі пишу...

Призиваю усіх згадати, шо таке ріск-менеджмент і передивитись свої позиції, можливо порізати частину боргових позицій, можливо на усреднять позицій ПОКИ ЩО (якщо в мінусі)...

Імхо, через пару місяців ми по індексам будемо набагато нижче, ніж зараз, хоча не виключено, що деякі акції навіть виростуть, але явно не Тесла чи Старбакс (підставте свою)

От тоді вже можна буде і усредніться )))
change_pm
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 03.02.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:19

  user412 написав:Предложите вариант развития бизнеса, чтобы оправдать текущую цену с приблизительными цифрами. Только не надо про 20 млн проданных автомобилей - это перебор фантастики.
Мне правдо интересно услышать мнение про вариант развития..


Автопилот + каршеринг.
Представьте что через 10 лет не будет таксистов в радиусе 100км от электрозаправки.

Такси выгоднее личного авто.
Берем стандартное авто, Hyundai Sonata. Новая 25-30куе. Эта же машина 2016 года, 10к.
Берем пробег 100к. Расходы на бензин 3,6(грн/км)*100.000км= 360к грн или около 13куе.
Добавляем 6 ТО по 200 дол = 1,2куе
Страховка 5*100дол = 0,5к
Шины второй комплект 400 дол + 10 шиномонтажей по 50 дол = 1куе
Стоянка 1000 грн/мес * 60 мес = около 2куе.
Итого расходы на владение за 5 лет.
10к+13к+1,2к+0,5к+1к+2к=порядка 28куе

Теперь смотрим тарифы Uber Select
Подача 30 грн * 5 лет * 365 дней = 55к грн или 2 куе
Цена пробега 4,6 грн * 100.000 км = 460к грн или 16куе
Цена времени, с средней скорости 30км/час 100.000км / 30(км/час) * 1,3 грн/мин * 60 мин = 260к грн или 9куе
Итого такси на такой же машине на таком же пробеге 2+16+9=27куе за 5 лет

Даже при равном пробеге такси выгоднее, и чем новее автор тем дороже владение.
Понятно что Форд Скорпио вне конкуренции ))

Так вот электро тесла на автопилоте заправляется только по льготному тарифу, авто ездит 24/7 (когда не на заправке).
Больше всего в такси отталкивает водила, никогда не понят что приедет.
А тут автопилот, водилы просто нет

Ну а дальше, американцы умеют продавать доп сервис. Режим турбо в рамках ПДД, интернет, массаж, ...

Потому Тесле не надо продавать 20М машин в год, но вот собирать точно нужно.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11033
З нами з: 02.09.08
Подякував: 670 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 270271272273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.