Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:19

user412 написав: Предложите вариант развития бизнеса, чтобы оправдать текущую цену с приблизительными цифрами. Только не надо про 20 млн проданных автомобилей - это перебор фантастики.

Мне правдо интересно услышать мнение про вариант развития.. Предложите вариант развития бизнеса, чтобы оправдать текущую цену с приблизительными цифрами. Только не надо про 20 млн проданных автомобилей - это перебор фантастики.Мне правдо интересно услышать мнение про вариант развития..

Автопилот + каршеринг.Представьте что через 10 лет не будет таксистов в радиусе 100км от электрозаправки.Такси выгоднее личного авто.Берем стандартное авто, Hyundai Sonata. Новая 25-30куе. Эта же машина 2016 года, 10к.Берем пробег 100к. Расходы на бензин 3,6(грн/км)*100.000км= 360к грн или около 13куе.Добавляем 6 ТО по 200 дол = 1,2куеСтраховка 5*100дол = 0,5кШины второй комплект 400 дол + 10 шиномонтажей по 50 дол = 1куеСтоянка 1000 грн/мес * 60 мес = около 2куе.Итого расходы на владение за 5 лет.10к+13к+1,2к+0,5к+1к+2к=порядка 28куеТеперь смотрим тарифы Uber SelectПодача 30 грн * 5 лет * 365 дней = 55к грн или 2 куеЦена пробега 4,6 грн * 100.000 км = 460к грн или 16куеЦена времени, с средней скорости 30км/час 100.000км / 30(км/час) * 1,3 грн/мин * 60 мин = 260к грн или 9куеИтого такси на такой же машине на таком же пробеге 2+16+9=27куе за 5 летДаже при равном пробеге такси выгоднее, и чем новее автор тем дороже владение.Понятно что Форд Скорпио вне конкуренции ))Так вот электро тесла на автопилоте заправляется только по льготному тарифу, авто ездит 24/7 (когда не на заправке).Больше всего в такси отталкивает водила, никогда не понят что приедет.А тут автопилот, водилы просто нетНу а дальше, американцы умеют продавать доп сервис. Режим турбо в рамках ПДД, интернет, массаж, ...Потому Тесле не надо продавать 20М машин в год, но вот собирать точно нужно.