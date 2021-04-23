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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:00
Российские брокерские компании прекратили работать с американской Interactive Brokers по ее требованию. На это решение могли повлиять процедуры комплаенса, введенные из-за санкционных рисков, допускают участники рынка
Российские брокеры вынуждены закрыть счета, открытые у американского брокера Interactive Brokers, такое требование им выставила сама компания, рассказал РБК источник на финансовом рынке и подтвердили в трех брокерских компаниях.
Смерть москалям!
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Libo
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:09
Libo написав:
Российские брокерские компании прекратили работать с американской Interactive Brokers по ее требованию. На это решение могли повлиять процедуры комплаенса, введенные из-за санкционных рисков, допускают участники рынка
Российские брокеры вынуждены закрыть счета, открытые у американского брокера Interactive Brokers, такое требование им выставила сама компания, рассказал РБК источник на финансовом рынке и подтвердили в трех брокерских компаниях.
"Значит хорошие сапоги. Надо брать" (с) к/ф
Тільки вчора передивлялася річний звіт ІВ, показники норм, для себе вирішила спробувати при нагоді. Відгуки правда слабкі у "США сегменті", але вони там всі "балувані".
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natalia_baranovag
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:30
natalia_baranovag написав:
"Значит хорошие сапоги. Надо брать" (с) к/ф
Тільки вчора передивлялася річний звіт ІВ, показники норм, для себе вирішила спробувати при нагоді. Відгуки правда слабкі у "США сегменті", але вони там всі "балувані".
Вважається найзручнішим брокером для нерезидентів із Східної Європи. Багато американських брокерів мають жорсткіши вимоги до нерезидентів або взагалі відмовляються з ними працювати.
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Libo
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:10
natalia_baranovag написав:
"Значит хорошие сапоги. Надо брать" (с) к/ф
Тільки вчора передивлялася річний звіт ІВ, показники норм, для себе вирішила спробувати при нагоді
. Відгуки правда слабкі у "США сегменті", але вони там всі "балувані".
Главное комплаенс пройти, а то могут и не открыть счет
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St/2
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Додано: Суб 24 кві, 2021 05:34
St/2 написав:
Главное комплаенс пройти, а то могут и не открыть счет
Так, питання таке є. Але його відношу до технічних. Ні так ні, від мене це не залежить, кошті "білі". Більш актуальне питання часу, зайти на пікових значеннях і з переляку вийти на спаді це ж класика хом'ячків. А схоже, що ситуація не однозначна. Поки є час вивчаю прикладні вправи (оподаткування, через який банк, "тікери" сегменту виробництва, який мені близький, тощо
).
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natalia_baranovag
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Додано: Суб 24 кві, 2021 08:27
natalia_baranovag
Я на рынках с 2006 года, и неопределенность была всегда потому сказать - здесь надо купить или продать можно только глядя на историю. У правого края всегда неопределенность.
Но, если нет точных краткосрочных прогнозов, есть длинный тренды инвест факторов.
Самые популярные это рост бизнеса (акции), динамика ставок (бонды), инфляция (сырье, акции развивающихся рынков), и другие менее очевидные.
И если мы не можем предугадать что будет с ценами на активы в рамках одного фактора, то мы можем поступить:
1. Создать портфель из комбинации факторов - условно акции США, Трежерис и золото.
2. Ротировать, играть в моментум/моду - есть тема на форуме, где я выбрал 10 секторов компаний, несколько дюраций гос бондов и золото.
В обоих случая угадывать цены не надо, а такой портфель на горизонте в 3 года обыграет индекс.
Так что правильное время для инвестирования - вчера!
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St/2
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