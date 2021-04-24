Додано: Суб 24 кві, 2021 08:27

natalia_baranovag

Я на рынках с 2006 года, и неопределенность была всегда потому сказать - здесь надо купить или продать можно только глядя на историю. У правого края всегда неопределенность.



Но, если нет точных краткосрочных прогнозов, есть длинный тренды инвест факторов.

Самые популярные это рост бизнеса (акции), динамика ставок (бонды), инфляция (сырье, акции развивающихся рынков), и другие менее очевидные.



И если мы не можем предугадать что будет с ценами на активы в рамках одного фактора, то мы можем поступить:

1. Создать портфель из комбинации факторов - условно акции США, Трежерис и золото.

2. Ротировать, играть в моментум/моду - есть тема на форуме, где я выбрал 10 секторов компаний, несколько дюраций гос бондов и золото.



В обоих случая угадывать цены не надо, а такой портфель на горизонте в 3 года обыграет индекс.

Так что правильное время для инвестирования - вчера!