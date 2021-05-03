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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:31

St/2 время, когда чистые, отокормившиеся трендовики, идут на прокорм
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 00:47

Билл Гейтс и Мелинда разводятся. Завтра начнут бракоразводно пилить $130 млрд. Билла и $70 млрд. Мелинды. Акции, которые они держат, с тревогой ожидают завтрашнего утра. :x
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 00:55

Цитата ковидной эпохи.

У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё. (Баффет) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 03:11

  Libo написав:Цитата ковидной эпохи.

У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё. (Баффет) 8)

Уже платять
Річна інфляція 12.5% , реальна, а не та що центробанки малюють.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 04:41

  Ukrainian написав:
  Libo написав:Цитата ковидной эпохи.

У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё. (Баффет) 8)

Уже платять
Річна інфляція 12.5% , реальна, а не та що центробанки малюють.


Не надо бояться инфляции. Нам хорошо, когда она такая.
Вспомните. Украина. Самые жирные годы. 2006 г. - 13%. 2007 г. - 17%. 2008 г. - 25%. Мы тогда жили как у Христа запазухой. :o
Libo
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