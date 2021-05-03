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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:31
St/2 время, когда чистые, отокормившиеся трендовики, идут на прокорм
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trololo
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Додано: Вів 04 тра, 2021 00:47
Билл Гейтс и Мелинда разводятся. Завтра начнут бракоразводно пилить $130 млрд. Билла и $70 млрд. Мелинды. Акции, которые они держат, с тревогой ожидают завтрашнего утра.
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Libo
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Додано: Вів 04 тра, 2021 00:55
Цитата ковидной эпохи.У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё.
(Баффет)
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Libo
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Додано: Вів 04 тра, 2021 03:11
Libo написав:
Цитата ковидной эпохи.У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё.
(Баффет)
Уже платять
Річна інфляція 12.5% , реальна, а не та що центробанки малюють.
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Ukrainian
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Додано: Вів 04 тра, 2021 04:41
Ukrainian написав: Libo написав:
Цитата ковидной эпохи.У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё.
(Баффет)
Уже платять
Річна інфляція 12.5% , реальна, а не та що центробанки малюють.
Не надо бояться инфляции. Нам хорошо, когда она такая.
Вспомните. Украина. Самые жирные годы. 2006 г. - 13%. 2007 г. - 17%. 2008 г. - 25%. Мы тогда жили как у Христа запазухой.
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