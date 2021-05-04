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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:31

St/2 время, когда чистые, отокормившиеся трендовики, идут на прокорм
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 00:47

Билл Гейтс и Мелинда разводятся. Завтра начнут бракоразводно пилить $130 млрд. Билла и $70 млрд. Мелинды. Акции, которые они держат, с тревогой ожидают завтрашнего утра. :x
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 00:55

Цитата ковидной эпохи.

У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё. (Баффет) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 03:11

  Libo написав:Цитата ковидной эпохи.

У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё. (Баффет) 8)

Уже платять
Річна інфляція 12.5% , реальна, а не та що центробанки малюють.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 04:41

  Ukrainian написав:
  Libo написав:Цитата ковидной эпохи.

У людей есть деньги в карманах и они будут платить высокие цены на всё. (Баффет) 8)

Уже платять
Річна інфляція 12.5% , реальна, а не та що центробанки малюють.


Не надо бояться инфляции. Нам хорошо, когда она такая.
Вспомните. Украина. Самые жирные годы. 2006 г. - 13%. 2007 г. - 17%. 2008 г. - 25%. Мы тогда жили как у Христа запазухой. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:55

  Ukrainian написав: Річна інфляція 12.5% , реальна, а не та що центробанки малюють.

А пруф можно это влажной фантазии?

Нужно отличать, рост цен корзины продуктов питания для самых бедных, рост цен на потребительскую корзину медианного потребителя и дефлятор ВВП.

Фокус в том, что в Украине продукты питания в структуре потребления среднего гражданина составляют 55-60%. То есть рост цен на олию в 2 раза двигает всю корзину.
Но вот в США, на еду тратят в среднем 4%, то есть рост цен на все продукты в 2 раза, мало заметно изменит расходы среднего потребителя.

И как компенсатор, в США выдают талоны на еду, потому большой социальной напряженности рос цены на бобы не создадут.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:37

St/2
А нерухомість яка виросла в ціні на 30% куди писати?
The actual (not seasonally adjusted) national average sale price posted a 31.6% y-o-y gain in March.
Бензин який подорожчав на 22% куди писати?
Gas prices are up 22.5% from the previous year and were the biggest contributor to an overall increase in goods and services in the nation, according to the US Bureau of Labor Statistics' Consumer Price Index.

Так що 12.5% це ще оптимістично реалістична оцінка.
Ukrainian
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