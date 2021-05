Додано: Сер 05 тра, 2021 07:37

А нерухомість яка виросла в ціні на 30% куди писати?

The actual (not seasonally adjusted) national average sale price posted a 31.6% y-o-y gain in March.

Бензин який подорожчав на 22% куди писати?

Gas prices are up 22.5% from the previous year and were the biggest contributor to an overall increase in goods and services in the nation, according to the US Bureau of Labor Statistics' Consumer Price Index.



Так що 12.5% це ще оптимістично реалістична оцінка.