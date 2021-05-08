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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:47

Тесла фу!!!

Dramatic Footage Shows Deadly Crash Of Tesla Slamming Into Truck In China

https://www.zerohedge.com/markets/horri ... ing-driver
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:39

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Грузовик сдавал назад, это очевидно.
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