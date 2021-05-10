Dramatic Footage Shows Deadly Crash Of Tesla Slamming Into Truck In China
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 08 тра, 2021 19:47
Тесла фу!!!
Додано: Суб 08 тра, 2021 23:45
сколько к шортам добавил после этого видоса?
Додано: Нед 09 тра, 2021 07:23
пол кило
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:05
+6.44% за вчора, і далі буде
зі. Цікаво, як ти себе відчуваєш trololo на таких рівнях за тікер?
А коли буде 400, а потім 200, які будуть відчуття?
ззі. Поясню, в Тесла немає вже позитивних новин - раз.
Два - якщо Дерев"яній Катюхє прилетить марджин кол, Тесла може за день зробити - 50%...
Враховуючи, шо ми не знаємо, як там у Катухі справи, то їй можуть крила підрізати і доведеться розпродаватись по чьому дають...
зззі. Враховуючи стан ліквідності на ринку - може бути все, що завгодно
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