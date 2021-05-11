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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:47

Тесла фу!!!

Dramatic Footage Shows Deadly Crash Of Tesla Slamming Into Truck In China

https://www.zerohedge.com/markets/horri ... ing-driver
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:39

change_pm
Грузовик сдавал назад, это очевидно.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 23:45

  change_pm написав:
Dramatic Footage Shows Deadly Crash Of Tesla Slamming Into Truck In China

https://www.zerohedge.com/markets/horri ... ing-driver


сколько к шортам добавил после этого видоса?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 07:23

  trololo написав:
  change_pm написав:
Dramatic Footage Shows Deadly Crash Of Tesla Slamming Into Truck In China

https://www.zerohedge.com/markets/horri ... ing-driver


сколько к шортам добавил после этого видоса?

пол кило :P
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:05

  St/2 написав:
  trololo написав:сколько к шортам добавил после этого видоса?

пол кило :P

+6.44% за вчора, і далі буде :mrgreen:

зі. Цікаво, як ти себе відчуваєш trololo на таких рівнях за тікер?
А коли буде 400, а потім 200, які будуть відчуття?

ззі. Поясню, в Тесла немає вже позитивних новин - раз.
Два - якщо Дерев"яній Катюхє прилетить марджин кол, Тесла може за день зробити - 50%...

Враховуючи, шо ми не знаємо, як там у Катухі справи, то їй можуть крила підрізати і доведеться розпродаватись по чьому дають...

зззі. Враховуючи стан ліквідності на ринку - може бути все, що завгодно :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:33

Деякі бульбашки уже почали здуватись, і це ще ставки навіть не починали ріст.

ARK Innovation ETF's Top Holdings, % Below High:

1) Tesla $TSLA: -30%
2) Teladoc $TDOC: -54%
3) Roku $ROKU: -38%
4) Square $SQ: -23%
5) Shopify $SHOP: -28%
6) Zillow $Z: -47%
7) Spotify $SPOT: -41%
8) Zoom $ZM: -51%
9) Twilio $TWLO: -36%
10) Coinbase $COIN: -33%
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:40

Смотрим на прошлые периоды роста ставки.
2016-2019
2003-2007

В моменте конечно будет шок. Но в целом индексы продолжат рост.
Но мусор который выходил на рынок в недавнем прошлом конечно обречено.
А сколько шуму будет когди биток уйдет под 1к
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:45

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Но мусор который выходил на рынок в недавнем прошлом конечно обречено

Там добра половина Nasdaq цього «мусору» побачим як Nasdaq буде рости коли ставки почнуть піднімати.
Ukrainian
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  #<1 ... 275276277278
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