Dramatic Footage Shows Deadly Crash Of Tesla Slamming Into Truck In China
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 08 тра, 2021 19:47
Тесла фу!!!
Додано: Суб 08 тра, 2021 23:45
сколько к шортам добавил после этого видоса?
Додано: Нед 09 тра, 2021 07:23
пол кило
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:05
+6.44% за вчора, і далі буде
зі. Цікаво, як ти себе відчуваєш trololo на таких рівнях за тікер?
А коли буде 400, а потім 200, які будуть відчуття?
ззі. Поясню, в Тесла немає вже позитивних новин - раз.
Два - якщо Дерев"яній Катюхє прилетить марджин кол, Тесла може за день зробити - 50%...
Враховуючи, шо ми не знаємо, як там у Катухі справи, то їй можуть крила підрізати і доведеться розпродаватись по чьому дають...
зззі. Враховуючи стан ліквідності на ринку - може бути все, що завгодно
Додано: Вів 11 тра, 2021 19:33
Деякі бульбашки уже почали здуватись, і це ще ставки навіть не починали ріст.
ARK Innovation ETF's Top Holdings, % Below High:
1) Tesla $TSLA: -30%
2) Teladoc $TDOC: -54%
3) Roku $ROKU: -38%
4) Square $SQ: -23%
5) Shopify $SHOP: -28%
6) Zillow $Z: -47%
7) Spotify $SPOT: -41%
Zoom $ZM: -51%
9) Twilio $TWLO: -36%
10) Coinbase $COIN: -33%
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:40
Смотрим на прошлые периоды роста ставки.
2016-2019
2003-2007
В моменте конечно будет шок. Но в целом индексы продолжат рост.
Но мусор который выходил на рынок в недавнем прошлом конечно обречено.
А сколько шуму будет когди биток уйдет под 1к
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:45
Re: Идеи для торговли на рынках США
Додано: Сер 12 тра, 2021 06:11
Ось ще супер акції,
2020 Hot IPOs, % below high
Airbnb $ABNB: -38%
DraftKings $DKNG: -43%
DoorDash $DASH: -55%
Snowflake $SNOW: -57%
Unity $U: -57%
Palantir $PLTR: -58%
Rocket $RKT: -60%
Lemonade $LMND: -65%
JFrog $FROG: -65%
Agora $API: -67%
BigCommerce $BIGC: -73%
C3ai $AI: -73%
Nikola $NKLA: -89%
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