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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 12 тра, 2021 18:32
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:57
Re: Идеи для торговли на рынках США
Это не про инфляцию?
Дело не в самих ставках
Дело в ликвидности, в избыточных деньгах
Дело в перекосах!
Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризиса
Либо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из зол
В акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзя
В жертву отдадут акции
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