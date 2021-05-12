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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:32

  zРадио написав:
  Replay написав:И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL!


Хуже. Если бы просто SELL, но рынки в лонгах с рекордным левериджем. Маржин-колл Archegos Capital - это прелюдия

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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:57

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:стабильных цен

Это не про инфляцию?
Дело не в самих ставках
Дело в ликвидности, в избыточных деньгах
Дело в перекосах!
Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризиса
Либо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из зол
В акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзя
В жертву отдадут акции
nekefer
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