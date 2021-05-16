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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 21:34

Re: Идеи для торговли на рынках США

Трололо, на каком уровне докупаем Тесла? Я поставил ордер на 500.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 15:25

Re: Идеи для торговли на рынках США

Трололо! Сейчас начнет восстанавливаться и вообще ничего купить не успею. Какой уровень ловить? 500 уже понятно что не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 15:44

Re: Идеи для торговли на рынках США

airmax78 написав:Трололо! Сейчас начнет восстанавливаться и вообще ничего купить не успею. Какой уровень ловить? 500 уже понятно что не будет.
в любой шутке главное мера. Зайдет на форум не опытный инвестор, прочитает ваше творчество и попадет на деньги. И ладно они б вам достались, а уйдут они в пустоту

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 21:26

PrimusInterPares ну какие шутки? Уже 590. Можно было по 570 взять.
После выхода первых недоэлектромобилей от мастодонтов отрасли: VAG и Ford - уже стало очевидно что Теслу автопрому в ближайшие 5 лет не догнать.
PS Очень напрягает как Маск дуркует с криптовалютой, но это сродни его пыхтению в прямом эфире.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:02

Re: Идеи для торговли на рынках США

Инвесткомпания миллиардера Джорджа Сороса воспользовалась масштабной распродажей акций из-за краха фонда Archegos. В первом квартале она, в частности, скупила ценные бумаги ViacomCBS и Baidu
Я тоже купил но курс не радует :lol:
https://www.forbes.ru/newsroom/milliard ... a-archegos
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:26

  nekefer написав:
  St/2 написав:стабильных цен

Это не про инфляцию?
Дело не в самих ставках
Дело в ликвидности, в избыточных деньгах
Дело в перекосах!
Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризиса
Либо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из зол
В акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзя
В жертву отдадут акции


Не переживайте, котики. Всё будет ок. Готовимся к росту. Рост весны был отменен и перенесен на лето.
Высокая инфляция сама по себе для рынка акций не страшна. В 70-е средняя инфляция была порядка 7% и примерно столько же составлял рост индексов.
Но мы же умнее этих усредненных индексов, правда? Значит заработаем больше, чем эта инфляция. :idea:
И только между нами, маленький секрет: корпорации обожают умеренную инфляцию - она позволяет им завышать свои цены на пару процентиков больше этой инфляции. Так что пока с этим все ок.
Таким образом, делаем вывод: недавняя коррекция на рынке была совсем не про инфляцию. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:15

  Libo написав:
  nekefer написав:
  St/2 написав:стабильных цен

Это не про инфляцию?
Дело не в самих ставках
Дело в ликвидности, в избыточных деньгах
Дело в перекосах!
Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризиса
Либо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из зол
В акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзя
В жертву отдадут акции


Не переживайте, котики. Всё будет ок. Готовимся к росту. Рост весны был отменен и перенесен на лето.
Высокая инфляция сама по себе для рынка акций не страшна. В 70-е средняя инфляция была порядка 7% и примерно столько же составлял рост индексов.
Но мы же умнее этих усредненных индексов, правда? Значит заработаем больше, чем эта инфляция. :idea:
И только между нами, маленький секрет: корпорации обожают умеренную инфляцию - она позволяет им завышать свои цены на пару процентиков больше этой инфляции. Так что пока с этим все ок.
Таким образом, делаем вывод: недавняя коррекция на рынке была совсем не про инфляцию. 8)

А про що ця корекція була, солоденький ти наш :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:27

  change_pm написав:А про що ця корекція була, солоденький ти наш :?:


Вас просто приспустили масоны. :P Беспричинно. Заработали сами, а вас напугали и пристпустили. Перед новым раундом еще большего подъема.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:08

  Libo написав:
  change_pm написав:А про що ця корекція була, солоденький ти наш :?:


Вас просто приспустили масоны. :P Беспричинно. Заработали сами, а вас напугали и пристпустили. Перед новым раундом еще большего подъема.
8) 8) 8)

Не знаю, хто кого приспустив, але в мене рахунок плюсує... практично 3% наразі..

зі. Головне, вчасно перегортатись...
change_pm
 
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