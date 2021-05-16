Додано: Пон 17 тра, 2021 17:26

nekefer написав: St/2 написав: стабильных цен стабильных цен

Это не про инфляцию?

Дело не в самих ставках

Дело в ликвидности, в избыточных деньгах

Дело в перекосах!

Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризиса

Либо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из зол

В акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзя

В жертву отдадут акции Это не про инфляцию?Дело не в самих ставкахДело в ликвидности, в избыточных деньгахДело в перекосах!Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризисаЛибо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из золВ акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзяВ жертву отдадут акции

Не переживайте, котики. Всё будет ок. Готовимся к росту. Рост весны был отменен и перенесен на лето.Высокая инфляция сама по себе для рынка акций не страшна. В 70-е средняя инфляция была порядка 7% и примерно столько же составлял рост индексов.Но мы же умнее этих усредненных индексов, правда? Значит заработаем больше, чем эта инфляция.И только между нами, маленький секрет: корпорации обожают умеренную инфляцию - она позволяет им завышать свои цены на пару процентиков больше этой инфляции. Так что пока с этим все ок.Таким образом, делаем вывод: недавняя коррекция на рынке была совсем не про инфляцию.