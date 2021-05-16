PrimusInterPares ну какие шутки? Уже 590. Можно было по 570 взять. После выхода первых недоэлектромобилей от мастодонтов отрасли: VAG и Ford - уже стало очевидно что Теслу автопрому в ближайшие 5 лет не догнать. PS Очень напрягает как Маск дуркует с криптовалютой, но это сродни его пыхтению в прямом эфире.
Это не про инфляцию? Дело не в самих ставках Дело в ликвидности, в избыточных деньгах Дело в перекосах! Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризиса Либо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из зол В акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзя В жертву отдадут акции
Не переживайте, котики. Всё будет ок. Готовимся к росту. Рост весны был отменен и перенесен на лето. Высокая инфляция сама по себе для рынка акций не страшна. В 70-е средняя инфляция была порядка 7% и примерно столько же составлял рост индексов. Но мы же умнее этих усредненных индексов, правда? Значит заработаем больше, чем эта инфляция. И только между нами, маленький секрет: корпорации обожают умеренную инфляцию - она позволяет им завышать свои цены на пару процентиков больше этой инфляции. Так что пока с этим все ок. Таким образом, делаем вывод: недавняя коррекция на рынке была совсем не про инфляцию.
Это не про инфляцию? Дело не в самих ставках Дело в ликвидности, в избыточных деньгах Дело в перекосах! Было много денег, а сейчас есть серьезный риск отсутствия денег, риск долгового кризиса Либо инфляция 4%++ которой не было с 80х, либо долговой кризис - выбирайте меньшее из зол В акциях деньги тех кто готов рисковать, а в облигациях деньги тех, кому рисковать нельзя В жертву отдадут акции
Не переживайте, котики. Всё будет ок. Готовимся к росту. Рост весны был отменен и перенесен на лето. Высокая инфляция сама по себе для рынка акций не страшна. В 70-е средняя инфляция была порядка 7% и примерно столько же составлял рост индексов. Но мы же умнее этих усредненных индексов, правда? Значит заработаем больше, чем эта инфляция. И только между нами, маленький секрет: корпорации обожают умеренную инфляцию - она позволяет им завышать свои цены на пару процентиков больше этой инфляции. Так что пока с этим все ок. Таким образом, делаем вывод: недавняя коррекция на рынке была совсем не про инфляцию.