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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:43

  airmax78 написав:PrimusInterPares ну какие шутки? Уже 590. Можно было по 570 взять.
После выхода первых недоэлектромобилей от мастодонтов отрасли: VAG и Ford - уже стало очевидно что Теслу автопрому в ближайшие 5 лет не догнать.
PS Очень напрягает как Маск дуркует с криптовалютой, но это сродни его пыхтению в прямом эфире.

Зараз можна ще дешевше по $562.
ПС Dr Mike Burry (The Big Short) discloses a $534 million put option position in $TSLA today, his biggest position. Wow!
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:31

  Ukrainian написав:
  airmax78 написав:PrimusInterPares ну какие шутки? Уже 590. Можно было по 570 взять.
После выхода первых недоэлектромобилей от мастодонтов отрасли: VAG и Ford - уже стало очевидно что Теслу автопрому в ближайшие 5 лет не догнать.
PS Очень напрягает как Маск дуркует с криптовалютой, но это сродни его пыхтению в прямом эфире.

Зараз можна ще дешевше по $562.
ПС Dr Mike Burry (The Big Short) discloses a $534 million put option position in $TSLA today, his biggest position. Wow!

Спокойно сидим себе в просадке. Ничего лучше Тесла на рынке электромобилей нет. Когда появится - большой вопрос. Пока ни у кого сделать что-то близкое за адекватные деньги не получается. Я ждал выхода ID3, меньше ждал Ford E-Mach. Оба автомобиля разочаровали. Несмотря на то, что делались они с постоянной оглядкой на Тесла, но 3+ года работы и очень посредственный результат. Это просто по автомобильной части не считая мозгов. По мозгам отставание на много-много лет. Как они его преодолеют - хз. Ну и самое главное - цена. При таких ценах на этих "убийц Тесла" - я не понимаю, кто их будет покупать, кроме адептов VAG и Ford соответственно.
Упадет до 500 - куплю еще.
https://www.youtube.com/watch?v=TJ3rEoYaKfA&t=1240s
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:29

Немного не по теме. Как думаете куда уходят деньги, если падает и биткоин и фондовый?
peer-tech
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:32

  airmax78 написав:Трололо, на каком уровне докупаем Тесла? Я поставил ордер на 500.


худший сценарий вижу на 400, а так конечно buy buy buy уже сейчас.
если бай павер есть :)
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:13

  peer-tech написав:Немного не по теме. Как думаете куда уходят деньги, если падает и биткоин и фондовый?

В кеш і трохи в золото мабуть.
Ukrainian
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  #<1 ... 278279280281
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