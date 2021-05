Додано: Пон 17 тра, 2021 20:43

airmax78 написав: PrimusInterPares ну какие шутки? Уже 590. Можно было по 570 взять.

После выхода первых недоэлектромобилей от мастодонтов отрасли: VAG и Ford - уже стало очевидно что Теслу автопрому в ближайшие 5 лет не догнать.

Зараз можна ще дешевше по $562.ПС Dr Mike Burry (The Big Short) discloses a $534 million put option position in $TSLA today, his biggest position. Wow!