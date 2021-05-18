Додано: Вів 18 тра, 2021 15:31

Ukrainian написав: airmax78 написав: PrimusInterPares ну какие шутки? Уже 590. Можно было по 570 взять.

После выхода первых недоэлектромобилей от мастодонтов отрасли: VAG и Ford - уже стало очевидно что Теслу автопрому в ближайшие 5 лет не догнать.

PS Очень напрягает как Маск дуркует с криптовалютой, но это сродни его пыхтению в прямом эфире. ну какие шутки? Уже 590. Можно было по 570 взять.После выхода первых недоэлектромобилей от мастодонтов отрасли: VAG и Ford - уже стало очевидно что Теслу автопрому в ближайшие 5 лет не догнать.PS Очень напрягает как Маск дуркует с криптовалютой, но это сродни его пыхтению в прямом эфире.

Зараз можна ще дешевше по $562.

ПС Dr Mike Burry (The Big Short) discloses a $534 million put option position in $TSLA today, his biggest position. Wow! Зараз можна ще дешевше по $562.ПС Dr Mike Burry (The Big Short) discloses a $534 million put option position in $TSLA today, his biggest position. Wow!

Спокойно сидим себе в просадке. Ничего лучше Тесла на рынке электромобилей нет. Когда появится - большой вопрос. Пока ни у кого сделать что-то близкое за адекватные деньги не получается. Я ждал выхода ID3, меньше ждал Ford E-Mach. Оба автомобиля разочаровали. Несмотря на то, что делались они с постоянной оглядкой на Тесла, но 3+ года работы и очень посредственный результат. Это просто по автомобильной части не считая мозгов. По мозгам отставание на много-много лет. Как они его преодолеют - хз. Ну и самое главное - цена. При таких ценах на этих "убийц Тесла" - я не понимаю, кто их будет покупать, кроме адептов VAG и Ford соответственно.Упадет до 500 - куплю еще.