Додано: Вів 25 тра, 2021 16:30

nekefer написав: St/2 написав: 9 месяцев по ходили в диапазоне 2100-1800-2100 и дальше пошли в рост. 9 месяцев по ходили в диапазоне 2100-1800-2100 и дальше пошли в рост.

Так ведь никто не говорит о великом падении всего в ноль

Диапазон 2100-1800 эквивалентен 4200-3600 на сегодня, т.е. сегодня SP500 - 4200 и потом 9 месяцев до конца 2021 года ходим на 3600 (ни много ни мало, но это уровни 02.09.2020), перспектива так себе

https://www.tradingview.com/x/ZiWupzBI/



Так ведь никто не говорит о великом падении всего в нольДиапазон 2100-1800 эквивалентен 4200-3600 на сегодня, т.е. сегодня SP500 - 4200 и потом 9 месяцев до конца 2021 года ходим на 3600 (ни много ни мало, но это уровни 02.09.2020), перспектива так себе

Так ведь тогда ставку реально подняли ставку. А сейчас за говорили о возможном уменьшение КуЕ. Если помним, то КуЕ закончился в 2013. Потому был Твистер, когда ФОС продавал короткие и скупал длинные. И только в 2015 прошло поднятие.Так вот, даже если в этот раз всё будет быстрее, то все равно в этом году точно поднятия не будет.Сейчас ФРС смотрит не на инфляцию, а на занятость.Будут высокие цены, будут люди не доедать, будут больше работать, вот тогда ФРС вмешается. А так, накопления огромны. Будут чуть меньше копить, чтобы столько же потреблять.Оба раза ФРС вмешивался, когда обновляли максимум по количеству работающих на полный день.