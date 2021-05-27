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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:30

  nekefer написав:
  St/2 написав:9 месяцев по ходили в диапазоне 2100-1800-2100 и дальше пошли в рост.

Так ведь никто не говорит о великом падении всего в ноль
Диапазон 2100-1800 эквивалентен 4200-3600 на сегодня, т.е. сегодня SP500 - 4200 и потом 9 месяцев до конца 2021 года ходим на 3600 (ни много ни мало, но это уровни 02.09.2020), перспектива так себе
https://www.tradingview.com/x/ZiWupzBI/


Так ведь тогда ставку реально подняли ставку. А сейчас за говорили о возможном уменьшение КуЕ. Если помним, то КуЕ закончился в 2013. Потому был Твистер, когда ФОС продавал короткие и скупал длинные. И только в 2015 прошло поднятие.
Так вот, даже если в этот раз всё будет быстрее, то все равно в этом году точно поднятия не будет.

Сейчас ФРС смотрит не на инфляцию, а на занятость.
Будут высокие цены, будут люди не доедать, будут больше работать, вот тогда ФРС вмешается. А так, накопления огромны. Будут чуть меньше копить, чтобы столько же потреблять.
Зображення
Оба раза ФРС вмешивался, когда обновляли максимум по количеству работающих на полный день.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 00:16

Кто тут смеялся над GameStop? :roll:
GameStop сегодня лучше всех - $209.43 +$29.42 (+16.34%)
CEO Райан Коэн прокоментировал это сегодняшнее событие так:
https://mobile.twitter.com/ryancohen/st ... 1889879041

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:09

Самый динамичный день акций новой технологической фомации в этом году. :!:
Жаре и обогащению быть! :lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:23

Bloomberg
Meme Stocks, SPACs Rebound: ‘Reddit Raiders Are at It Again’

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:42

  Libo написав:Bloomberg
Meme Stocks, SPACs Rebound: ‘Reddit Raiders Are at It Again’

:lol: :lol: :lol:

AMC :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:18

Greenfields!
Потрясно. :shock: Всё утопает в зелени. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:33

  nekefer написав:AMC :lol:


А многие говорили,что r/wallstreetbets ретарды и глупые макаки. :evil: 3 млн. этих ретардов - акционеров АМС - уделали все умные фонды и хеджи и переиграли их в борьбе за бабло. Новый фактор на фондовом рынке. Отныне будет так. К переливанию капитала подключились массы и это обстоятельство надо учитывать.
Новым полем сражения может стать кто угодно из зашорченых - BYND, GME, TSLA и т.д. Ретарды доказали, что способны надрать жёпу кому угодно, невзирая на количество у него миллиардов. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:51

Bitcoin, GameStop and NIO bets turned this flight attendant into a millionaire: Now he’s wagering it all in one final push to $3 million

For Andrew Dawood it is $3 million or bust by 2025

https://www.marketwatch.com/story/bitco ... eid=yhoof2

Все работаем также. И не меньше. Больше можно. :lol:
Libo
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  #<1 ... 282283284285
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