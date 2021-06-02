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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 284285286287>
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:03

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:А многие говорили,что r/wallstreetbets ретарды и глупые макаки. 3 млн. этих ретардов - акционеров АМС - уделали все умные фонды и хеджи и переиграли их в борьбе за бабло. Новый фактор на фондовом рынке. Отныне будет так. К переливанию капитала подключились массы и это обстоятельство надо учитывать.


где получить свой попкорн? :lol:
The latest news on AMC Entertainment (AMC) shows that the company’s management has decided to fully embrace, if not encourage meme stock traders. AMC has created a program called AMC Investor Connect, and one of the perks for shareholders will be free popcorn at the company’s theaters.
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:09

Вчера. Memе stocks.

AMC
$62.55
At close
+$30.51 (+95.22%)
After hours
+$5.45 (+8.71%)

Удвоение за один день. :shock: Шорт-сквиз, о котором так долго говорили ретарды, свершился! $62.55 !!! :D А год с небольшим назад, когда реддиты начали свою компанию, акции стоили в диапазоне $2-$3. Из-за своей дешевизны эти акции были самыми доступными для нищих ретардов и они скупали их сотнями и тысячами. Некоторые шли вабанк, занимали деньги и покупали десятками тысяч. Вчера эти ретарды объявили себя средним классом Америки. И при этом массово жертвовуют на лечение больных детей! Следующую остановку планируют сделать на $100.

Лидер meme stock GME вчера тоже красиво выступила:
GME
$282.24
At close
+$33.22 (+13.34%)
AFTER HOURS
+$0.96 (+0.34%)
Но её удваивать планируем уже после эпопеи с АМС.

Как ни пытались хедж-фонды с их СМИ представить реддитов идиотами, ничего у них не получилось. Ретарды сделали идиотами их самих. И разбогатели! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:30

Re: Идеи для торговли на рынках США

Йопаный цирк
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:43

:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:56

Re: Идеи для торговли на рынках США

Лететь вниз будет гораздо стремительнее, чем растёт. Большинство даймонд хендз останутся с любимыми акциями навсегда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:11

  airmax78 написав:Лететь вниз будет гораздо стремительнее, чем растёт. Большинство даймонд хендз останутся с любимыми акциями навсегда.


Ты думаешь эти даймонд хенды подолжают держать все акции? :roll: Я тебя умоляю. Частично сбрасывают, чтоб покрыть зататы на их приобретение, на текущие расходы, на оплату образования, на покупку своей мечты, на благотворительность. Часть оставляют, чтоб посмотреть что будет дальше. Хедж-фондам очень нужны эти крохи, чтоб как-то выруливать - теряют ведь миллиарды в день. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:22

  Libo написав:
  airmax78 написав:Лететь вниз будет гораздо стремительнее, чем растёт. Большинство даймонд хендз останутся с любимыми акциями навсегда.


Ты думаешь эти даймонд хенды подолжают держать все акции? :roll: Я тебя умоляю. Частично сбрасывают, чтоб покрыть зататы на их приобретение, на текущие расходы, на оплату образования, на покупку своей мечты, на благотворительность. Часть оставляют, чтоб посмотреть что будет дальше. Хедж-фондам очень нужны эти крохи, чтоб как-то выруливать - теряют ведь миллиарды в день. :?

Ты хочешь сказать что акции от дегенератов плавно перейдут фондам по дурным ценам и в итоге дегенераты выйдут с кэшем, а фонды - с акциями AMC и GME?
Чтобы толкать цену вверх, дегенераты должны заносить новые деньги по новым ценам. Неизбежно за этот пир во время чумы заплатят шортилки и дегенераты, заскочившие в последний, самый большой и дорогой вагон.
Но, ничего, будут потом всю жизнь попкорн жрать бесплатно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:32

Re: Идеи для торговли на рынках США

Одно очевидно: практику непокрытых длинными позициями шортов, надо ограничивать каким-то процентом от собственного капитала фонда или вообще закрывать. При таких неограниченных возможностях сговора миллионов, которым плевать на какой-то фундамент, и открытости информации, шортилово любого говна стало смертельно опасным.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:56

Re: Идеи для торговли на рынках США

Там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС
Востаннє редагувалось nekefer в Чет 03 чер, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:01

  nekefer написав:там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС


Там кто-то уже пробует Теслу шортить... :roll:
За папу Маска впишемся так, что мало не покажется. :lol:
Libo
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