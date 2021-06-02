|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:03
Libo написав:
А многие говорили,что r/wallstreetbets ретарды и глупые макаки. 3 млн. этих ретардов - акционеров АМС - уделали все умные фонды и хеджи и переиграли их в борьбе за бабло. Новый фактор на фондовом рынке. Отныне будет так. К переливанию капитала подключились массы и это обстоятельство надо учитывать.
где получить свой попкорн?
The latest news on AMC Entertainment (AMC) shows that the company’s management has decided to fully embrace, if not encourage meme stock traders. AMC has created a program called AMC Investor Connect, and one of the perks for shareholders will be free popcorn at the company’s theaters.
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:09
Вчера. Memе stocks.AMC$62.55
At close+$30.51 (+95.22%)
After hours+$5.45 (+8.71%)
Удвоение за один день.
Шорт-сквиз, о котором так долго говорили ретарды, свершился! $62.55 !!!
А год с небольшим назад, когда реддиты начали свою компанию, акции стоили в диапазоне $2-$3. Из-за своей дешевизны эти акции были самыми доступными для нищих ретардов и они скупали их сотнями и тысячами. Некоторые шли вабанк, занимали деньги и покупали десятками тысяч. Вчера эти ретарды объявили себя средним классом Америки. И при этом массово жертвовуют на лечение больных детей! Следующую остановку планируют сделать на $100.
Лидер meme stock GME
вчера тоже красиво выступила:GME$282.24
At close+$33.22 (+13.34%)
AFTER HOURS+$0.96 (+0.34%)
Но её удваивать планируем уже после эпопеи с АМС.
Как ни пытались хедж-фонды с их СМИ представить реддитов идиотами, ничего у них не получилось. Ретарды сделали идиотами их самих. И разбогатели!
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9814
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 4223 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:30
Йопаный цирк
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4697 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:43
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9814
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 4223 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:56
Лететь вниз будет гораздо стремительнее, чем растёт. Большинство даймонд хендз останутся с любимыми акциями навсегда.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4697 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:11
airmax78 написав:
Лететь вниз будет гораздо стремительнее, чем растёт. Большинство даймонд хендз останутся с любимыми акциями навсегда.
Ты думаешь эти даймонд хенды подолжают держать все акции?
Я тебя умоляю. Частично сбрасывают, чтоб покрыть зататы на их приобретение, на текущие расходы, на оплату образования, на покупку своей мечты, на благотворительность. Часть оставляют, чтоб посмотреть что будет дальше. Хедж-фондам очень нужны эти крохи, чтоб как-то выруливать - теряют ведь миллиарды в день.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9814
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 4223 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:22
Libo написав: airmax78 написав:
Лететь вниз будет гораздо стремительнее, чем растёт. Большинство даймонд хендз останутся с любимыми акциями навсегда.
Ты думаешь эти даймонд хенды подолжают держать все акции?
Я тебя умоляю. Частично сбрасывают, чтоб покрыть зататы на их приобретение, на текущие расходы, на оплату образования, на покупку своей мечты, на благотворительность. Часть оставляют, чтоб посмотреть что будет дальше. Хедж-фондам очень нужны эти крохи, чтоб как-то выруливать - теряют ведь миллиарды в день.
Ты хочешь сказать что акции от дегенератов плавно перейдут фондам по дурным ценам и в итоге дегенераты выйдут с кэшем, а фонды - с акциями AMC и GME?
Чтобы толкать цену вверх, дегенераты должны заносить новые деньги по новым ценам. Неизбежно за этот пир во время чумы заплатят шортилки и дегенераты, заскочившие в последний, самый большой и дорогой вагон.
Но, ничего, будут потом всю жизнь попкорн жрать бесплатно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4697 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:32
Одно очевидно: практику непокрытых длинными позициями шортов, надо ограничивать каким-то процентом от собственного капитала фонда или вообще закрывать. При таких неограниченных возможностях сговора миллионов, которым плевать на какой-то фундамент, и открытости информации, шортилово любого говна стало смертельно опасным.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38769
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 4697 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:56
Там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС
Востаннє редагувалось nekefer
в Чет 03 чер, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 10:01
nekefer написав:
там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС
Там кто-то уже пробует Теслу шортить...
За папу Маска впишемся так, что мало не покажется.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9814
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 4223 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|