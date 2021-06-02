RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:06

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Там кто-то уже пробует Теслу шортить...
За папу Маска впишемся так, что мало не покажется.

он через покупку путов шортит, он денежку уже отдал, терять уже нечего
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 24.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:15

  Libo написав:
  nekefer написав:там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС


Там кто-то уже пробует Теслу шортить... :roll:
За папу Маска впишемся так, что мало не покажется. :lol:

В .опу штопаний кондом :!: :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 03.02.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:54

  Libo написав:
  nekefer написав:там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС


Там кто-то уже пробует Теслу шортить... :roll:
За папу Маска впишемся так, что мало не покажется. :lol:

Шортить будущее - за такое надо жестоко наказывать. Анально.
airmax78
 
Повідомлень: 38769
З нами з: 25.10.12
Подякував: 927 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:01

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  nekefer написав:там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС


Там кто-то уже пробует Теслу шортить... :roll:
За папу Маска впишемся так, что мало не покажется. :lol:

Шортить будущее - за такое надо жестоко наказывать. Анально.

100500! особливо за памп Доджа, який взагалі ніщо... (тут повинен би бути діл.до смайлік)
change_pm
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 03.02.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:03

  nekefer написав:Там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС

Нє парся... долбодят... ой, байзедіпери все викуплять :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 03.02.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:09

  change_pm написав:В .опу штопаний кондом


Ты часом в папском трибунале не служил? :o Очень похож на члена. :oops:
Такой же забитый и ретроград. :lol: :lol: :lol:

Из приговора папского трибунала:

Вследствие рассмотрения твоей вины и сознания твоего в ней присуждаем и объявляем тебя, Галилей, за всё вышеизложенное и исповеданное тобою под сильным подозрением у сего Св. судилища в ереси, как одержимого ложною и противною Священному и Божественному Писанию мыслью, будто Солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу, Земля же подвижна и не есть центр Вселенной. Также признаем тебя ослушником церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за вероятное учение, признанное ложным и противным Св. Писанию… Дабы столь тяжкий и вредоносный грех твой и ослушание не остались без всякой мзды и ты впоследствии не сделался бы ещё дерзновеннее, а, напротив, послужил бы примером и предостережением для других, мы постановили книгу под заглавием «Диалог» Галилео Галилея запретить, а тебя самого заключить в тюрьму при Св. судилище на неопределённое время.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9814
З нами з: 14.11.11
Подякував: 388 раз.
Подякували: 4223 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 284285286287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32822)
03.06.2021 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.