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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 03 чер, 2021 10:54
Libo написав: nekefer написав:
там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС
Там кто-то уже пробует Теслу шортить...
За папу Маска впишемся так, что мало не покажется.
Шортить будущее - за такое надо жестоко наказывать. Анально.
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airmax78
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Додано: Чет 03 чер, 2021 11:01
airmax78 написав: Libo написав: nekefer написав:
там индексы падают, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС
Там кто-то уже пробует Теслу шортить...
За папу Маска
впишемся так, что мало не покажется.
Шортить будущее - за такое надо жестоко наказывать. Анально
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100500! особливо за памп Доджа, який взагалі ніщо... (тут повинен би бути діл.до смайлік)
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change_pm
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Додано: Чет 03 чер, 2021 11:03
nekefer написав:Там индексы падают
, хватит рассуждать о даймонхенд и перегреве рынков, пора шортить SP и покупать виксы, впереди заседание ФРС
Нє парся... долбодят... ой, байзедіпери все викуплять
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change_pm
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Додано: Чет 03 чер, 2021 11:09
change_pm написав:
В .опу штопаний кондом
Ты часом в папском трибунале не служил?
Очень похож на члена.
Такой же забитый и ретроград.
Из приговора папского трибунала:
Вследствие рассмотрения твоей вины и сознания твоего в ней присуждаем и объявляем тебя, Галилей, за всё вышеизложенное и исповеданное тобою под сильным подозрением у сего Св. судилища в ереси, как одержимого ложною и противною Священному и Божественному Писанию мыслью, будто Солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу, Земля же подвижна и не есть центр Вселенной. Также признаем тебя ослушником церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за вероятное учение, признанное ложным и противным Св. Писанию… Дабы столь тяжкий и вредоносный грех твой и ослушание не остались без всякой мзды и ты впоследствии не сделался бы ещё дерзновеннее, а, напротив, послужил бы примером и предостережением для других, мы постановили книгу под заглавием «Диалог» Галилео Галилея запретить, а тебя самого заключить в тюрьму при Св. судилище на неопределённое время.
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Libo
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:48
Ну что, сегодня подравнивают челочки свежеиспеченным даймондхэндерам?
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airmax78
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