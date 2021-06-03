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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:58

  bred написав:Libo , вот тут абсолютно согласен, главное не суетиться, медвежий тренд лет на 10 ждёт нас )


Я тебя умоляю. Технологическая революция, искусственный интеллект, новые источники и способы хранения энергии, экономический рост в США в этом году под 7% и вдруг твой медвежий тренд на 10 лет ... :shock:
Так ты, бро, быстро доторгуешься, что сдачи нечем будет давать. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:04

  Libo написав:...Технологическая революция, искусственный интеллект, новые источники и способы хранения энергии, экономический рост в США в этом году под 7%...

Где-то это всё уже было, "пузырь доткомов" теперь называется.
Я понимаю, что "в этот раз всё будет по-другому", но...
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:51

  bred написав:
  Libo написав:...Технологическая революция, искусственный интеллект, новые источники и способы хранения энергии, экономический рост в США в этом году под 7%...

Где-то это всё уже было, "пузырь доткомов" теперь называется.
Я понимаю, что "в этот раз всё будет по-другому", но...


Живешь вчерашним днём. Жизнь стремительно меняется, прогресс человечества неумолим. Масоны не наступают на дотком-грабли дважды. 8)
Libo
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  #<1 ... 285286287288
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