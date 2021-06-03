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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:58
bred написав:Libo
, вот тут абсолютно согласен, главное не суетиться, медвежий тренд лет на 10 ждёт нас )
Я тебя умоляю. Технологическая революция, искусственный интеллект, новые источники и способы хранения энергии, экономический рост в США в этом году под 7% и вдруг твой медвежий тренд на 10 лет ...
Так ты, бро, быстро доторгуешься, что сдачи нечем будет давать.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:04
Libo написав:
...Технологическая революция, искусственный интеллект, новые источники и способы хранения энергии, экономический рост в США в этом году под 7%...
Где-то это всё уже было, "пузырь доткомов" теперь называется.
Я понимаю, что "в этот раз всё будет по-другому", но...
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:51
bred написав: Libo написав:
...Технологическая революция, искусственный интеллект, новые источники и способы хранения энергии, экономический рост в США в этом году под 7%...
Где-то это всё уже было, "пузырь доткомов" теперь называется.
Я понимаю, что "в этот раз всё будет по-другому", но...
Живешь вчерашним днём. Жизнь стремительно меняется, прогресс человечества неумолим. Масоны не наступают на дотком-грабли дважды.
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