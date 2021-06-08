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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:45

Wendys Co (NASDAQ:WEN) $28.81 +$5.86 +25.53%

Wendys фактически только сегодня попала в поле зрения ретардов и сразу хороший результат! Какой нах теханализ, какая нах аналитика?! Вставай в ряды реддитов и делай с ними прямо на марше бабки. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:06

Переговоры демократов и республиканцев по $2.3 трлн. инфраструктурному пакету пока безрезультатны. Байден очень хочет сделать этот проект двухпартийным, готов пойти на большие уступки, но республиканцы уперлись рогом.
Демократы озвучили новый дедлайн - июль. 8)
Libo
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2

 
Повідомлень: 9837
З нами з: 14.11.11
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Подякували: 4225 раз.
 
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  #<1 ... 287288289290
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