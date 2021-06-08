Wendys Co (NASDAQ:WEN) $28.81 +$5.86 +25.53%
Wendys фактически только сегодня попала в поле зрения ретардов и сразу хороший результат! Какой нах теханализ, какая нах аналитика?! Вставай в ряды реддитов и делай с ними прямо на марше бабки.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 21:45
Wendys Co (NASDAQ:WEN) $28.81 +$5.86 +25.53%
Wendys фактически только сегодня попала в поле зрения ретардов и сразу хороший результат! Какой нах теханализ, какая нах аналитика?! Вставай в ряды реддитов и делай с ними прямо на марше бабки.
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:06
Переговоры демократов и республиканцев по $2.3 трлн. инфраструктурному пакету пока безрезультатны. Байден очень хочет сделать этот проект двухпартийным, готов пойти на большие уступки, но республиканцы уперлись рогом.
Демократы озвучили новый дедлайн - июль.
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