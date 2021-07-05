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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:34

  St/2 написав:Как-то тихо стало, надо набросить ))

Ну что S&P500 на 10.000 за 5 лет?
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До 2009 года циклы роста рынка повторяли циклы роста занятости.
Но в 2009 изобрели Бернанке)) и пока занятость была слабой систему заливали деньгами.

Сейчас по занятости еще знатный запас до перехая, и станок выключать не планируют.
Если марсеане не прилетят 5 лет роста нам обеспечено.

Підтримаю!!! Всі ж у відпустках... давай накінємь...

Прикінь, реально прилєтять марсіяне чи комета? СП 500 в нуль...

А Китай захватить Тайвань і КНДР докине в цей час ракету до Гаваїв... СП 500 на 666 :mrgreen:

Цікаво, що буде тоді з ціною бітка і золота?
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:15

Re: Идеи для торговли на рынках США

Смотря на упоротость ФРС наверное таки может быть и 10000
И однушки на левом берегу снова по 100т.дол. и зарплаты по 1000
Играют на последний козырь, инфляция основной резервной валюты, это лебединая песня доллара... нужно сбрасывать кеш куда угодно
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:28

nekefer
доллара влили в % ВВП меньше чем евро, юаня или ены.
Да и по олдскульному Марксу, базовый фактор - труд, самый сильный в США. Так что бежать с этой подводной лодки не куда.
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St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:53

Хтось підписувався на якихось Stock Advisors? типу Motley Fool, Tipranks і т.д.?
quest7
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:55

Re: Идеи для торговли на рынках США

Хтось користується якимісь платними сервісами(скрінерами, advisors, chats...)? і чи міг би порадити?
quest7
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:27

  quest7 написав:Хтось підписувався на якихось Stock Advisors? типу Motley Fool, Tipranks і т.д.?

С какой целью?
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:11

  quest7 написав:Хтось підписувався на якихось Stock Advisors? типу Motley Fool, Tipranks і т.д.?


Я пользуюсь Benzinga. Для опционов, стоки там тоже есть.
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