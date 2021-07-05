Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:34
St/2 написав:
Как-то тихо стало,
надо набросить
))
Ну что S&P500 на 10.000 за 5 лет?
До 2009 года циклы роста рынка повторяли циклы роста занятости.
Но в 2009 изобрели Бернанке)) и пока занятость была слабой систему заливали деньгами.
Сейчас по занятости еще знатный запас до перехая, и станок выключать не планируют.
Если марсеане не прилетят 5 лет роста нам обеспечено.
Підтримаю!!! Всі ж у відпустках... давай накінємь...
Прикінь, реально прилєтять марсіяне чи комета? СП 500 в нуль...
А Китай захватить Тайвань і КНДР докине в цей час ракету до Гаваїв... СП 500 на 666
Цікаво, що буде тоді з ціною бітка і золота?
change_pm
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:15
Смотря на упоротость ФРС наверное таки может быть и 10000
И однушки на левом берегу снова по 100т.дол. и зарплаты по 1000 Играют на последний козырь, инфляция основной резервной валюты, это лебединая песня доллара... нужно сбрасывать кеш куда угодно
nekefer
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:28
nekefer
доллара влили в % ВВП меньше чем евро, юаня или ены.
Да и по олдскульному Марксу, базовый фактор - труд, самый сильный в США. Так что бежать с этой подводной лодки не куда.
St/2
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:53
Хтось підписувався на якихось Stock Advisors? типу Motley Fool, Tipranks і т.д.?
quest7
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Додано: Суб 03 лип, 2021 10:55
Хтось користується якимісь платними сервісами(скрінерами, advisors, chats...)? і чи міг би порадити?
quest7
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:27
quest7 написав:
Хтось підписувався на якихось Stock Advisors? типу Motley Fool, Tipranks і т.д.?
С какой целью?
nekefer
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Додано: Пон 05 лип, 2021 21:11
quest7 написав:
Хтось підписувався на якихось Stock Advisors? типу Motley Fool, Tipranks і т.д.?
Я пользуюсь Benzinga. Для опционов, стоки там тоже есть.
выкладывал тут несколько раз
R01
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