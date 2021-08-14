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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 21 лип, 2021 12:53
nekefer
З ціллю отримувати працюючі(з вірогідністю > 60%) ідеї
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:26
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