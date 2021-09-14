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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 12:53

nekefer
З ціллю отримувати працюючі(з вірогідністю > 60%) ідеї
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Libo
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 06:24

21 сентября мультимиллионером может стать каждый. :shock:
И не говорите потом, что вас не информировали.
Информируем. :idea:

https://www.truemarketinsiders.com/p/te ... paign=Tech
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 06:41

  Libo написав:21 сентября мультимиллионером может стать каждый. :shock:
И не говорите потом, что вас не информировали.
Информируем. :idea:

https://www.truemarketinsiders.com/p/te ... paign=Tech


Если этот парень еще на свободе значит инсайдер из него так себе :D
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 05:37

Доллар больше не резервная валюта для Китая :lol:
https://www.telegraph.co.uk/business/20 ... res-spree/
По подсчетам британской газеты The Sunday Telegraph, в последнее время Центробанк Китая активизировал покупку акций британских компаний, в том числе тех, которые составляют ключевой биржевой индекс FTSE100,— крупнейших по рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. По данным издания, а также статистики Bloomberg, к настоящему времени ЦБ КНР принадлежат акции таких компаний на общую сумму $17,1 млрд. Еще во втором квартале китайский ЦБ владел этими акциями лишь на $2 млрд.

В частности, сообщается, что китайский госбанк теперь владеет 1,5% акций таких нефтегазовых компаний, как BP и Royal Dutch Shell. В последней ЦБ КНР уже является четвертым по величине держателем акций класса А. Кроме того, китайскому госбанку принадлежит более 1% в сотовом операторе Vodafone и горнодобывающих компаниях BHP и Anglo American.

The Sunday Telegraph уточняет, что ЦБ КНР уже владеет долями более чем в 100 британских компаниях, делая упор на акции энергетических компаний, которые составляют примерно четверть его портфеля в британских компаниях. На втором месте — акции компаний горнодобывающего сектора: 16% портфеля. Британское издание полагает, что иностранные акции, которые принадлежат ЦБ КНР, являются частью золотовалютных резервов Китая, который в последнее время начал сокращать свои вложения в доллар и облигации. Сообщается, что ЦБ КНР также принадлежат акции компаний ряда других стран, например Италии и Малайзии. При этом, по данным Bloomberg, американских акций в его портфеле нет.
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:20

  Libo написав:21 сентября мультимиллионером может стать каждый. :shock:
И не говорите потом, что вас не информировали.
Информируем. :idea:

https://www.truemarketinsiders.com/p/te ... paign=Tech

Ну так и где инвестидея десятилетия? Там только разводняк - заплатить 100 баксов за подписку какому то жулику
user412
 
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