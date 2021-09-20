|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:51
SOS !!!
Всем сохранять самообладание и выжить.
Докупаемся. Путь наш тернист и во мраке.
С завтрашнего дня вверх и начинается наше обогащение.
Sending you an S.O.S of love
This is all I'm thinking of
Would next million be mine?
Be my destiny tonight. (c)
Додано: Вів 21 вер, 2021 05:45
Национальная служба парков США объявила в этом году Неделю жирных медведей #FatBearWeek 29 сентября - 5 октября. Это вычисляется тот период, когда медведи на Аляске нажираются уже до несхочу перед зимней спячкой. Подмечено, что как правило эта неделя совпадает с моментом насыщения до усрачки и медведей на фондовом рынке.
Хай вони задавляться! (с)
|