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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 291292293294
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:03

Каждый должен потерять деньги на шортилове Тесла. Это судьба.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:51

SOS !!! :o
Всем сохранять самообладание и выжить. :!:
Докупаемся. Путь наш тернист и во мраке.
С завтрашнего дня вверх и начинается наше обогащение. :lol:

Sending you an S.O.S of love
This is all I'm thinking of
Would next million be mine?
Be my destiny tonight. (c) :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 05:45

Национальная служба парков США объявила в этом году Неделю жирных медведей #FatBearWeek 29 сентября - 5 октября. Это вычисляется тот период, когда медведи на Аляске нажираются уже до несхочу перед зимней спячкой. Подмечено, что как правило эта неделя совпадает с моментом насыщения до усрачки и медведей на фондовом рынке. 8)
Хай вони задавляться! (с)
:lol: :lol: :lol:
https://twitter.com/KatmaiNPS/status/14 ... 9771065352
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:17

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:28

Re: Идеи для торговли на рынках США

Мне вот пришла мысль- трамп видел Китай как врага номер один для штатов. Трамп топил за печать и раздачу денег. Китай показывал сумасшедший рост на дешевых комоддах. Может ли быть такое что штаты специально накачивают ликвидностью мир чтоб дорогими коммодами создать проблему китаю? И если да, как можем сыграть на этом?

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PrimusInterPares
 
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