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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 08:17

  Libo написав:
  change_pm написав:байзедіпь!!! ціни = халява!!! :mrgreen:

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ООО, так ти в тємє :mrgreen: прапор = сісі :?:

зі. сел зе ріпь!
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 08:22

Народ, хтось тут відслідковував я пам"ятаю перспективну фарму...

Якісь потенційно цікаві тікери є, якими можете поділитись для дью ділідженс?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:28

Fed officials begin meeting Tuesday, and end their two-day session with an announcement Wednesday afternoon. That will be followed by a press briefing with Fed Chairman Jerome Powell.

As stocks enter volatile period, the Fed will attempt to not rock the boat further.

Всем докупиться и ждать. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:40

  change_pm написав:Народ, хтось тут відслідковував я пам"ятаю перспективну фарму...

Якісь потенційно цікаві тікери є, якими можете поділитись для дью ділідженс?


Мы с Кати Вуд верим в биогенетику - генетический анализ, картина и программирование. Скоро по геному человека будут знать всё будущее его здоровья, будут корректировать геном, где есть предрасположенность и изготавливать индивидуальные лекарства для каждого человека.

CRSP, BNGO, NVTA, ME и др.

ЗЫ
Here's Why I Bought This Recent Genetics IPO
Matthew Frankel, CFP, Jason Hall, and Danny Vena 9 hrs ago

https://www.msn.com/en-us/money/topstoc ... -Peregrine
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 07:41

как всегда интересно

Почему я НЕ вложусь в АКЦИИ? Пассивный доход: фундаментальный и технический анализ. 18+
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:33

Интересный график. Каждая острая вершина - точка отсчета медвежьего рынка, сопровождающегося/запускаемого когда крупным финансовым кризисом, когда несколькими кварталами рецессии. Каждая, кроме последней. Ведь сейчас все по-другому (с) :lol:

А если серьезно, вопрос тут лишь один - как далеко справа от сегодняшних координат следующая вершина?.. Чисто визуально - очень близко. По фундаменту - тоже перехай

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:47

С 1987 по 2008 мишки если кактус
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