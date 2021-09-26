ООО, так ти в тємє прапор = сісі
зі. сел зе ріпь!
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 22 вер, 2021 08:17
Додано: Сер 22 вер, 2021 08:22
Народ, хтось тут відслідковував я пам"ятаю перспективну фарму...
Якісь потенційно цікаві тікери є, якими можете поділитись для дью ділідженс?
Додано: Сер 22 вер, 2021 17:28
Fed officials begin meeting Tuesday, and end their two-day session with an announcement Wednesday afternoon. That will be followed by a press briefing with Fed Chairman Jerome Powell.
As stocks enter volatile period, the Fed will attempt to not rock the boat further.
Всем докупиться и ждать.
Додано: Сер 22 вер, 2021 17:40
Мы с Кати Вуд верим в биогенетику - генетический анализ, картина и программирование. Скоро по геному человека будут знать всё будущее его здоровья, будут корректировать геном, где есть предрасположенность и изготавливать индивидуальные лекарства для каждого человека.
CRSP, BNGO, NVTA, ME и др.
ЗЫ
Here's Why I Bought This Recent Genetics IPO
Matthew Frankel, CFP, Jason Hall, and Danny Vena 9 hrs ago
Додано: Чет 23 вер, 2021 07:41
как всегда интересно
Почему я НЕ вложусь в АКЦИИ? Пассивный доход: фундаментальный и технический анализ. 18+
Додано: Нед 26 вер, 2021 22:33
Интересный график. Каждая острая вершина - точка отсчета медвежьего рынка, сопровождающегося/запускаемого когда крупным финансовым кризисом, когда несколькими кварталами рецессии. Каждая, кроме последней. Ведь сейчас все по-другому (с)
А если серьезно, вопрос тут лишь один - как далеко справа от сегодняшних координат следующая вершина?.. Чисто визуально - очень близко. По фундаменту - тоже перехай
Додано: Пон 27 вер, 2021 16:42
Хьюстон? У нас проблема
Додано: Пон 27 вер, 2021 17:39
И?
У банков лишние деньги и они паркуют в ФРС.
Повысят лимит долга и эти 1.3Т перетекут в короткий дол.
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