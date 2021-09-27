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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 27 вер, 2021 21:03
Re: Идеи для торговли на рынках США
А таки действительно интересно, в период с конца 80-х по 2008 год точно также все сидели в страхе и ожидании, что вот-вот еще чуть-чуть и всё обвалится ?
И лонг "пересичному" не давали нормально открыть и "умных" медведей заодно доили ?
Какой был фон в прэссе и финансовых кругах ? Фон бесконечного страха или фон оптимизма ? (за бугром, я имею ввиду, не у нас - у нас то понятно )
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