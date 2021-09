Додано: Вів 28 вер, 2021 06:42

Libo написав: change_pm написав: Народ, хтось тут відслідковував я пам"ятаю перспективну фарму...



Якісь потенційно цікаві тікери є, якими можете поділитись для дью ділідженс? Народ, хтось тут відслідковував я пам"ятаю перспективну фарму...Якісь потенційно цікаві тікери є, якими можете поділитись для дью ділідженс?



Мы с Кати Вуд верим в биогенетику - генетический анализ, картина и программирование. Скоро по геному человека будут знать всё будущее его здоровья, будут корректировать геном, где есть предрасположенность и изготавливать индивидуальные лекарства для каждого человека.



CRSP, BNGO, NVTA, ME и др.



ЗЫ

Here's Why I Bought This Recent Genetics IPO

Matthew Frankel, CFP, Jason Hall, and Danny Vena 9 hrs ago



https://www.msn.com/en-us/money/topstoc ... -Peregrine Мы с Кати Вуд верим в биогенетику - генетический анализ, картина и программирование. Скоро по геному человека будут знать всё будущее его здоровья, будут корректировать геном, где есть предрасположенность и изготавливать индивидуальные лекарства для каждого человека.CRSP, BNGO, NVTA, ME и др.ЗЫMatthew Frankel, CFP, Jason Hall, and Danny Vena 9 hrs ago

Cathie Wood@CathieDWoodOil demand probably hit a secular peak last year and, thanks to #EVs, now is in secular “decline”. Though ARK has no formal forecast, I believe that #Oilprices are on their way back to $12, the level reached after the 1973 oil cartel crisis, or lower, now that EVs are taking off.3:42 PM ·