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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:12
я вот понял реальную идею- читаешь либо и делаешь наоборот. не благодарите
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PrimusInterPares
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:20
PrimusInterPares написав:
я вот понял реальную идею- читаешь либо и делаешь наоборот. не благодарите
Всем желаю только успеха.
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Libo
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