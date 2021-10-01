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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:12

Re: Идеи для торговли на рынках США

Libo написав:4 Stocks Expected to Increase Sales 25,750% to 2,970,000% in 5 Years

These companies could deliver jaw-dropping revenue growth through mid-decade.

:shock: :shock: :shock:

https://www.fool.com/investing/2021/09/ ... gn=article
я вот понял реальную идею- читаешь либо и делаешь наоборот. не благодарите

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:20

  PrimusInterPares написав:я вот понял реальную идею- читаешь либо и делаешь наоборот. не благодарите



Всем желаю только успеха. :lol:
Libo
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  #<1 ... 295296297298
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