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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:43
zРадио написав:
доходностью, едва перекрывающей инфляцию
Разве не в этом смысл портфельных инвестиций?
Мечтать с 1000 дол поднять 1 млн мягко говоря другое
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nekefer
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:49
nekefer написав: zРадио написав:
доходностью, едва перекрывающей инфляцию
Разве не в этом смысл портфельных инвестиций?
Мечтать с 1000 дол поднять 1 млн мягко говоря другое
Если почитать Либу на др. ветках, то где-то об этом позер и пишет. И все за счет стратегии hold
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zРадио
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