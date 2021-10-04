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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:43

Re: Идеи для торговли на рынках США

  zРадио написав:доходностью, едва перекрывающей инфляцию

Разве не в этом смысл портфельных инвестиций?
Мечтать с 1000 дол поднять 1 млн мягко говоря другое
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:49

  nekefer написав:
  zРадио написав:доходностью, едва перекрывающей инфляцию

Разве не в этом смысл портфельных инвестиций?
Мечтать с 1000 дол поднять 1 млн мягко говоря другое


Если почитать Либу на др. ветках, то где-то об этом позер и пишет. И все за счет стратегии hold :mrgreen:
zРадио
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