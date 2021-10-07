Разве не в этом смысл портфельных инвестиций?
Мечтать с 1000 дол поднять 1 млн мягко говоря другое
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:43
Re: Идеи для торговли на рынках США
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:49
Додано: Сер 06 жов, 2021 06:56
О своей стратегии я тут никогда не писал. Я писал иногда об акциях, которые на мой взгляд, перспективны с точки зрения HODL. И некоторые из них совершенно не статичны в портфеле - в период их резких залетов их можно продавать и потом откупать дешевле, когда они падают. Так работают и зарабатывают себе на орехи все фонды.
Менее волатильные и расчитанные на долгую перспективу можно покупать, забывать и не дергаться с ними несколько лет. Не буду дивиться, нехай козириться.
Есть акции высоко волатильные, но не понятные в перспективе. Они не всегда годятся для долгосрочного портфеля, но ими можно успешно приторговывать и пидлататися.
Много есть еще чего. Когда купить и когда продать каждый решает сам. Можно копировать чью-то стратегию, а можно всё решать самому.
ЗЫ Но даже те, кто в этом ничего не шарят, просто купили и долго держат акции, как правило в проигрыше не остаются.
Я уже несколько раз приводил тут пример с акциями кока-колы. Если бы ваши дедушки и бабушки в 60-е годы вложили в них $10 тыщ, вы, их позорные внучата, имели бы сейчас на этом пакете $600+ тыщ, а если бы еще и реинвестировали по ним дивиденды, то $750+ тыщ. Разве это плохо? За 50 лет подъем в 75 раз. Ничего не делая. Раз купил, второй раз продал кликом в компе, сидя дома на диване. С ничтожно малым риском.
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:14
В 1998 году 43 дол
в 2021 году 53 дол
Бетон в квадратах лучше
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:37
Мы не против.
И на торговле картошкой тоже хорошо зарабатывают, и на её выращивании ... На всём. Кто что умеет, кому что больше нравится.
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:46
Cathie Wood’s flagship ETF hit by record outflows in September
Либо, что с лицом?
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:06
Я с Катей согласен лишь по стратегическим вопросам. В тактике мы расходимся. Она наделала ошибок, её поймали на них и зашортили. Не любят её многие. Завидуют. Умная. Но она еще выкарабкается и будет на коне.
А ты, обвалист позорный, лучше посмотри на сегодняшний рынок!
У нас радостные танцы. Праздник жирного медведя. Он нажрался, ложится на зиму спать.
Додано: Чет 07 жов, 2021 22:13
GET READY FOR HUGE CYBER TRUCK ANNOUNCEMENT, TONIGHT BOYS AND GIRLS. TESLA IS GOING TO NEW HIGHS. HODL AND STAY LONG !!!
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