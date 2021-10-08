Додано: Сер 06 жов, 2021 06:56

zРадио написав: Если почитать Либу на др. ветках, то где-то об этом позер и пишет. И все за счет стратегии hold Если почитать Либу на др. ветках, то где-то об этом позер и пишет. И все за счет стратегии hold

О своей стратегии я тут никогда не писал. Я писал иногда об акциях, которые на мой взгляд, перспективны с точки зрения HODL. И некоторые из них совершенно не статичны в портфеле - в период их резких залетов их можно продавать и потом откупать дешевле, когда они падают. Так работают и зарабатывают себе на орехи все фонды.Менее волатильные и расчитанные на долгую перспективу можно покупать, забывать и не дергаться с ними несколько лет. Не буду дивиться, нехай козириться.Есть акции высоко волатильные, но не понятные в перспективе. Они не всегда годятся для долгосрочного портфеля, но ими можно успешно приторговывать и пидлататися.Много есть еще чего. Когда купить и когда продать каждый решает сам. Можно копировать чью-то стратегию, а можно всё решать самому.ЗЫ Но даже те, кто в этом ничего не шарят, просто купили и долго держат акции, как правило в проигрыше не остаются.Я уже несколько раз приводил тут пример с акциями кока-колы. Если бы ваши дедушки и бабушки в 60-е годы вложили в них $10 тыщ, вы, их позорные внучата, имели бы сейчас на этом пакете $600+ тыщ, а если бы еще и реинвестировали по ним дивиденды, то $750+ тыщ. Разве это плохо? За 50 лет подъем в 75 раз.Ничего не делая. Раз купил, второй раз продал кликом в компе, сидя дома на диване. С ничтожно малым риском.