RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:43

Re: Идеи для торговли на рынках США

  zРадио написав:доходностью, едва перекрывающей инфляцию

Разве не в этом смысл портфельных инвестиций?
Мечтать с 1000 дол поднять 1 млн мягко говоря другое
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 24.10.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:49

  nekefer написав:
  zРадио написав:доходностью, едва перекрывающей инфляцию

Разве не в этом смысл портфельных инвестиций?
Мечтать с 1000 дол поднять 1 млн мягко говоря другое


Если почитать Либу на др. ветках, то где-то об этом позер и пишет. И все за счет стратегии hold :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11285
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2589 раз.
Подякували: 5653 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 06:56

  zРадио написав:Если почитать Либу на др. ветках, то где-то об этом позер и пишет. И все за счет стратегии hold :mrgreen:


О своей стратегии я тут никогда не писал. Я писал иногда об акциях, которые на мой взгляд, перспективны с точки зрения HODL. И некоторые из них совершенно не статичны в портфеле - в период их резких залетов их можно продавать и потом откупать дешевле, когда они падают. Так работают и зарабатывают себе на орехи все фонды.
Менее волатильные и расчитанные на долгую перспективу можно покупать, забывать и не дергаться с ними несколько лет. Не буду дивиться, нехай козириться.
Есть акции высоко волатильные, но не понятные в перспективе. Они не всегда годятся для долгосрочного портфеля, но ими можно успешно приторговывать и пидлататися.
Много есть еще чего. Когда купить и когда продать каждый решает сам. Можно копировать чью-то стратегию, а можно всё решать самому.

ЗЫ Но даже те, кто в этом ничего не шарят, просто купили и долго держат акции, как правило в проигрыше не остаются.
Я уже несколько раз приводил тут пример с акциями кока-колы. Если бы ваши дедушки и бабушки в 60-е годы вложили в них $10 тыщ, вы, их позорные внучата, имели бы сейчас на этом пакете $600+ тыщ, а если бы еще и реинвестировали по ним дивиденды, то $750+ тыщ. Разве это плохо? За 50 лет подъем в 75 раз. :shock: Ничего не делая. Раз купил, второй раз продал кликом в компе, сидя дома на диване. С ничтожно малым риском. :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10275
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:14

  Libo написав:Я уже несколько раз приводил тут пример с акциями кока-колы. Если бы ваши дедушки и бабушки в 60-е годы вложили в них $10 тыщ, вы, их позорные внучата, имели бы сейчас на этом пакете $600+ тыщ, а если бы еще и реинвестировали по ним дивиденды, то $750+ тыщ. Разве это плохо? За 50 лет подъем в 75 раз. :shock: Ничего не делая. Раз купил, второй раз продал кликом в компе, сидя дома на диване. С ничтожно малым риском. :roll:

В 1998 году 43 дол
в 2021 году 53 дол
Бетон в квадратах лучше :D
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 24.10.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:37

  nekefer написав:
  Libo написав:Я уже несколько раз приводил тут пример с акциями кока-колы. Если бы ваши дедушки и бабушки в 60-е годы вложили в них $10 тыщ, вы, их позорные внучата, имели бы сейчас на этом пакете $600+ тыщ, а если бы еще и реинвестировали по ним дивиденды, то $750+ тыщ. Разве это плохо? За 50 лет подъем в 75 раз. :shock: Ничего не делая. Раз купил, второй раз продал кликом в компе, сидя дома на диване. С ничтожно малым риском. :roll:

В 1998 году 43 дол
в 2021 году 53 дол
Бетон в квадратах лучше :D


Мы не против. :lol:
И на торговле картошкой тоже хорошо зарабатывают, и на её выращивании ... На всём. Кто что умеет, кому что больше нравится. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10275
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:46

Cathie Wood’s flagship ETF hit by record outflows in September
https://www.ft.com/content/3fc2dacb-3e9 ... 0b7ee43877

Либо, что с лицом?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11285
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2589 раз.
Подякували: 5653 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:06

  zРадио написав:Cathie Wood’s flagship ETF hit by record outflows in September
https://www.ft.com/content/3fc2dacb-3e9 ... 0b7ee43877

Либо, что с лицом?


Я с Катей согласен лишь по стратегическим вопросам. В тактике мы расходимся. Она наделала ошибок, её поймали на них и зашортили. Не любят её многие. Завидуют. Умная. Но она еще выкарабкается и будет на коне.

А ты, обвалист позорный, лучше посмотри на сегодняшний рынок!
У нас радостные танцы. Праздник жирного медведя. Он нажрался, ложится на зиму спать. :lol:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10275
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:13

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10275
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:08

Re: Идеи для торговли на рынках США

Кстати да, Put TSLA неадекватно дОроги
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 24.10.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 296297298299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22962)
09.10.2021 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.