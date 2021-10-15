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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:08
ETF бетховена будет в понедельникк?
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:56
viewtopic.php?p=5316105#p5316105
Ukrainian написав: St/2 написав:
Даты нет, но в этом году.
Уже є Congress must raise the debt limit by Oct. 18, Treasury Secretary Yellen warns in new letter as potential default looms
Жовтень 18
Підняти то піднімуть але ринки може потрусити
написали что Байден уже подписал и голосовать не будут
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proftpd66
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