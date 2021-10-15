RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:08

ETF бетховена будет в понедельникк?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4460
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:56

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Даты нет, но в этом году.


Уже є Congress must raise the debt limit by Oct. 18, Treasury Secretary Yellen warns in new letter as potential default looms

Жовтень 18

Підняти то піднімуть але ринки може потрусити :roll:


viewtopic.php?p=5316105#p5316105
написали что Байден уже подписал и голосовать не будут
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4460
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 297298299300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.