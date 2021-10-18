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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:08
ETF бетховена будет в понедельникк?
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:56
viewtopic.php?p=5316105#p5316105
Ukrainian написав: St/2 написав:
Даты нет, но в этом году.
Уже є Congress must raise the debt limit by Oct. 18, Treasury Secretary Yellen warns in new letter as potential default looms
Жовтень 18
Підняти то піднімуть але ринки може потрусити
написали что Байден уже подписал и голосовать не будут
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:09
trololo написав:
майкл берри сдулся и закрыл свои шорты по тесле хехе интересно, много ли хейтерков за ним на выход побегут.
пруф?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:42
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Додано: Пон 18 жов, 2021 17:48
trololo написав:
https://www.reuters.com/business/big-short-investor-burry-says-hes-no-longer-betting-against-tesla-cnbc-2021-10-15/
Всех теслохолдеров благодарю за выдержку и мужество.
Наши братья по разуму с реддита ждут теперь кто тыщу, кто три, а кто и больше за акцию.
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Libo
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:07
если все будет гут, тыщу до конца года увидеть можем
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Додано: Пон 18 жов, 2021 21:00
Libo написав: trololo написав:
https://www.reuters.com/business/big-short-investor-burry-says-hes-no-longer-betting-against-tesla-cnbc-2021-10-15/
Всех теслохолдеров благодарю за выдержку и мужество.
Наши братья по разуму с реддита ждут теперь кто тыщу, кто три, а кто и больше за акцию.
время покупки дорогих путов пришло
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PrimusInterPares
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