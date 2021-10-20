Идеи для торговли на рынках США
+ Додати тему
Відповісти на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:08
ETF бетховена будет в понедельникк?
proftpd66
1
Повідомлень: 4479
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:56
Ukrainian написав: St/2 написав:
Даты нет, но в этом году.
Уже є Congress must raise the debt limit by Oct. 18, Treasury Secretary Yellen warns in new letter as potential default looms
Жовтень 18
Підняти то піднімуть але ринки може потрусити
viewtopic.php?p=5316105#p5316105
написали что Байден уже подписал и голосовать не будут
proftpd66
1
Повідомлень: 4479
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 17 жов, 2021 17:09
trololo написав:
майкл берри сдулся и закрыл свои шорты по тесле хехе интересно, много ли хейтерков за ним на выход побегут.
пруф?
nekefer
Повідомлень: 128
З нами з: 24.10.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:42
trololo
Повідомлень: 5337
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2516 раз.
Подякували: 1355 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:48
trololo написав:
https://www.reuters.com/business/big-short-investor-burry-says-hes-no-longer-betting-against-tesla-cnbc-2021-10-15/
Всех теслохолдеров благодарю за выдержку и мужество.
Наши братья по разуму с реддита ждут теперь кто тыщу, кто три, а кто и больше за акцию.
Libo
2
Повідомлень: 10292
З нами з: 14.11.11
Подякував: 400 раз.
Подякували: 4274 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:07
если все будет гут, тыщу до конца года увидеть можем
trololo
Повідомлень: 5337
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2516 раз.
Подякували: 1355 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 18 жов, 2021 21:00
Libo написав: trololo написав:
https://www.reuters.com/business/big-short-investor-burry-says-hes-no-longer-betting-against-tesla-cnbc-2021-10-15/
Всех теслохолдеров благодарю за выдержку и мужество.
Наши братья по разуму с реддита ждут теперь кто тыщу, кто три, а кто и больше за акцию.
время покупки дорогих путов пришло
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
Повідомлень: 357
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 жов, 2021 08:37
trololo написав:
https://www.reuters.com/business/big-short-investor-burry-says-hes-no-longer-betting-against-tesla-cnbc-2021-10-15/
Шортить Тесла - самоубийство. Когда выйдет обещанный Хэтч па25, цена акций может легко удвоиться.
airmax78
Повідомлень: 39781
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4850 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 19 жов, 2021 12:29
airmax78 написав: trololo написав:
https://www.reuters.com/business/big-short-investor-burry-says-hes-no-longer-betting-against-tesla-cnbc-2021-10-15/
Шортить Тесла - самоубийство. Когда выйдет обещанный Хэтч па25, цена акций может легко удвоиться.
а когда допилят автопилот - утроится
trololo
Повідомлень: 5337
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2516 раз.
Подякували: 1355 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 20 жов, 2021 19:17
trololo написав: airmax78 написав: trololo написав:
https://www.reuters.com/business/big-short-investor-burry-says-hes-no-longer-betting-against-tesla-cnbc-2021-10-15/
Шортить Тесла - самоубийство. Когда выйдет обещанный Хэтч па25, цена акций может легко удвоиться.
а когда допилят автопилот - утроится
Скорее х5-10, если они создадут полноценный автопилот. Это game-changing технология, куда более сильное изменение, чем переход с ДВС на электро. Но вопрос, создаст ли его первой Тесла, софтверный гигант аля Гугл, или неизвестный на сегодня стартап - производителем железа быть для этого необязательно...
PS: реддит - все?
zРадио
Повідомлень: 11375
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2634 раз.
Подякували: 5729 раз.
Профіль
16
8
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор