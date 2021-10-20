x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 20 жов, 2021 20:41
Re: Идеи для торговли на рынках США
x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16
Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионером Не с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четверти
Насчет общей переоценности сегодняшнего рынка я с вами категорически согласен - будет коррекция, причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.
НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть
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