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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:41

Re: Идеи для торговли на рынках США

x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16

  PrimusInterPares написав:x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля

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Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионером :lol: Не с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четверти

Elon Musk, the world’s richest person, with an estimated $241bn fortune, could become the first trillionaire, an investment bank has predicted.
Analysts at Morgan Stanley forecast that Musk, who has made most of his wealth from the electric car company Tesla, could make much more money from his fledgling space exploration business SpaceX


Насчет общей переоценности сегодняшнего рынка я с вами категорически согласен - будет коррекция, причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.

НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть
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