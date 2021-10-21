x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 20 жов, 2021 20:41
Re: Идеи для торговли на рынках США
x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16
Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионером Не с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четверти
Насчет общей переоцененности сегодняшнего рынка (если вы о ней) - я с вами, и сам ожидаю коррекцию,причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.
НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:49
Re: Идеи для торговли на рынках США
я вот недавно читал книгу, разумный инвестор. И там было несколько примеров, сначала про Пенсильванскую ж/д , потом когда подзабылось то про ворлдком. Теперь тесла. Что хорошо, мы наглядно сможем увидеть, будет Илон триллионером или нет, думаю горизонта 20 лет хватит
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Додано: Чет 21 жов, 2021 18:45
форвадный п/е около 120. для быстрорастущей по +50% в год компании это супер. маржа 30%. почти погашены все кредиты. спрос зашкаливает. страховка, мегапаки, солар, свои чипы, гигакастинг, 4860 и т.д.
FSD на подходе (год два). а икперты все еще ноют про то какая дорогая и убыточная тесла вечные сопли про ворлдком и енрон. удручающая тупость, но рынок знает свое дело
примус, вы просто не знаете ничего про теслу, потому и оценка кажется высокой. а в реале она очень низкая. 2-3х от текущей цены в течении 2х лет, это без FSD.
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