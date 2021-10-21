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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 20 жов, 2021 20:41
x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
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PrimusInterPares
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16
PrimusInterPares написав:
x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
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Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионером
Не с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четверти
Elon Musk, the world’s richest person, with an estimated $241bn fortune, could become the first trillionaire, an investment bank has predicted.
Analysts at Morgan Stanley forecast that Musk, who has made most of his wealth from the electric car company Tesla, could make much more money from his fledgling space exploration business SpaceX
Насчет общей переоцененности сегодняшнего рынка (если вы о ней) - я с вами, и сам ожидаю коррекцию,причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.
НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть
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zРадио
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Додано: Чет 21 жов, 2021 11:49
zРадио написав: PrimusInterPares написав:
x10 от трилионной капитализации.
Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
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Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионером
Не с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четверти
Elon Musk, the world’s richest person, with an estimated $241bn fortune, could become the first trillionaire, an investment bank has predicted.
Analysts at Morgan Stanley forecast that Musk, who has made most of his wealth from the electric car company Tesla, could make much more money from his fledgling space exploration business SpaceX
Насчет общей переоцененности сегодняшнего рынка (если вы о ней) - я с вами, и сам ожидаю коррекцию,причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.
НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть
я вот недавно читал книгу, разумный инвестор. И там было несколько примеров, сначала про Пенсильванскую ж/д , потом когда подзабылось то про ворлдком. Теперь тесла. Что хорошо, мы наглядно сможем увидеть, будет Илон триллионером или нет, думаю горизонта 20 лет хватит
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PrimusInterPares
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Додано: Чет 21 жов, 2021 18:45
форвадный п/е около 120. для быстрорастущей по +50% в год компании это супер. маржа 30%. почти погашены все кредиты. спрос зашкаливает. страховка, мегапаки, солар, свои чипы, гигакастинг, 4860 и т.д.
FSD на подходе (год два). а икперты все еще ноют про то какая дорогая и убыточная тесла
вечные сопли про ворлдком и енрон. удручающая тупость, но рынок знает свое дело
примус, вы просто не знаете ничего про теслу, потому и оценка кажется высокой. а в реале она очень низкая. 2-3х от текущей цены в течении 2х лет, это без FSD.
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trololo
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:03
Разделяю оптимизм Трололо. Плачу что не купил больше, когда было бесплатно.
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airmax78
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Додано: Чет 21 жов, 2021 20:42
trololo написав:
все кредиты. спрос зашкаливает. страховка, мегапаки, солар, свои чипы, гигакастинг, 4860 и т.д.
FSD на подходе (год два). а икперты все еще ноют про то какая дорогая и убыточная тесла вечные сопли про
С такой точки зрения весь прогресс третьего десятилетия это Тесла?
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nekefer
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:17
nekefer написав: trololo написав:
все кредиты. спрос зашкаливает. страховка, мегапаки, солар, свои чипы, гигакастинг, 4860 и т.д.
FSD на подходе (год два). а икперты все еще ноют про то какая дорогая и убыточная тесла вечные сопли про
С такой точки зрения весь прогресс третьего десятилетия это Тесла?
с трудом понял о чем вы. ну весь не весь, но думаю яблоко обойдет по капе
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trololo
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Додано: Чет 21 жов, 2021 21:20
airmax78 написав:
Разделяю оптимизм Трололо. Плачу что не купил больше, когда было бесплатно.
сикоко стульчиков в загашнике? видели последние ролики автопилота 10.2? прогресс существенный.
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trololo
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