Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16

PrimusInterPares написав: x10 от трилионной капитализации.

Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля



Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk x10 от трилионной капитализации.Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуляОтправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Elon Musk, the world’s richest person, with an estimated $241bn fortune, could become the first trillionaire, an investment bank has predicted.

Analysts at Morgan Stanley forecast that Musk, who has made most of his wealth from the electric car company Tesla, could make much more money from his fledgling space exploration business SpaceX

Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионеромНе с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четвертиНасчет общей переоцененности сегодняшнего рынка (если вы о ней) - я с вами, и сам ожидаю коррекцию,причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть