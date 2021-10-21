PrimusInterPares написав:x10 от трилионной капитализации. Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
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Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионером Не с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четверти
Elon Musk, the world’s richest person, with an estimated $241bn fortune, could become the first trillionaire, an investment bank has predicted. Analysts at Morgan Stanley forecast that Musk, who has made most of his wealth from the electric car company Tesla, could make much more money from his fledgling space exploration business SpaceX
Насчет общей переоцененности сегодняшнего рынка (если вы о ней) - я с вами, и сам ожидаю коррекцию,причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.
НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть
PrimusInterPares написав:x10 от трилионной капитализации. Господь , жги. Эту цивилизацию уже не спасти. Надо будет все строить с нуля
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Ну, Морган сегодня предсказал Маску стать первым в истории триллионером Не с Tesla, а со SpaceX, но важно понимать, что это в любом случае будет возможным лишь с многотриллионной стоимостью компании, поскольку Маску принадлежит не весь стейк, а только половина, и с выходом на IPO она размоется до трети-четверти
Elon Musk, the world’s richest person, with an estimated $241bn fortune, could become the first trillionaire, an investment bank has predicted. Analysts at Morgan Stanley forecast that Musk, who has made most of his wealth from the electric car company Tesla, could make much more money from his fledgling space exploration business SpaceX
Насчет общей переоцененности сегодняшнего рынка (если вы о ней) - я с вами, и сам ожидаю коррекцию,причем без V-образного отскока, поскольку большинство компаний далеки от своего фундамента P/E, и их капитализация зиждется исключительно на временно-макулатурном статусе доллара.
НО!!! Новаторов рынок всегда оценит с сумасшедшей премией. Именно поэтому так важно их вовремя рассмотреть
я вот недавно читал книгу, разумный инвестор. И там было несколько примеров, сначала про Пенсильванскую ж/д , потом когда подзабылось то про ворлдком. Теперь тесла. Что хорошо, мы наглядно сможем увидеть, будет Илон триллионером или нет, думаю горизонта 20 лет хватит
trololo написав:форвадный п/е около 120. для быстрорастущей по +50% в год компании это супер. маржа 30%. почти погашены все кредиты. спрос зашкаливает. страховка, мегапаки, солар, свои чипы, гигакастинг, 4860 и т.д.
FSD на подходе (год два). а икперты все еще ноют про то какая дорогая и убыточная тесла вечные сопли про ворлдком и енрон. удручающая тупость, но рынок знает свое дело
примус, вы просто не знаете ничего про теслу, потому и оценка кажется высокой. а в реале она очень низкая. 2-3х от текущей цены в течении 2х лет, это без FSD.
про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть . Про солар - https://youtu.be/cW7WIvSxB4Q про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно. Прелесть в том что отлив покажет , кто купался без трусов.